ابنة زعيم كوريا التي ظهرت مؤخراً.. هذا اسمها و"ترتيبها"

قال جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية لنواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، التي ظهرت مؤخراً علناً لأول مرة في موقع لإطلاق الصواريخ، هي طفلته الثانية له.

وقالت كوريا الشمالية يوم السبت إن كيم تابع عملية إطلاق أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات وهو من طراز "هواسونغ -17" يوم الجمعة، وكانت برفقته زوجته ري سول جو و"ابنتهما الحبيبة"، حسب البيان الرسمي.

مادة اعلانية

ونشرت وسائل إعلام كورية رسمية صوراً لكيم يسير إلى جانب فتاة ترتدي معطفاً أبيض وحذاء أحمر، وخلفهما صاروخ ضخم على شاحنة إطلاق.

وفي جلسة مغلقة أمام لجنة برلمانية كورية جنوبية، أبلغ مسؤولو الاستخبارات النواب أن هذه هي الابنة الثانية لكيم، وتدعى جو أي، حسبما ذكر يو سانغ بوم، أحد النواب الذين حضروا الاجتماع.

كما أكد يون كون يونغ، الذي حضر الجلسة أيضاً، فحوى تعليقات يو، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن الواضح أن جو هي ابنة كيم التي رآها نجم الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة دنيس رودمان خلال رحلته إلى بيونغ يانغ عام 2013. فبعد الزيارة صرح رودمان لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنه وكيم كانا يقضيان وقتاً ممتعاً على شاطئ البحر مع عائلة الزعيم، وأنه حمل ابنة كيم الرضيعة المسماة جو أي.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها كوريا الشمالية رسمياً وجود هذه الابنة. ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن عمر واسم وتفاصيل أخرى عن ابنة كيم الأسبوع الماضي.

وتكهنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم تزوج ري عام 2009، وأنجبا ثلاثة أطفال ولدوا في الأعوام 2010 و2013 و2017 على التوالي.