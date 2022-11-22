الهدف الأميركي بمرمى منتخب ويلز سجله ابن رئيس دولة أفريقية

ابن رئيس دولة أفريقية، هو من أحرز هدف المنتخب الأميركي بمرمى منتخب ويلز في المباراة التي خاضها المنتخبان ضمن المجموعة الثانية، وتضم انجلترا وايران في مونديال قطر، وجرت مساء أمس الاثنين على "استاد أحمد بن علي المونديالي" والمعروف أيضا باسم "ملعب الريان" في منطقة أم الأفاعي غرب الدوحة.
اللاعب الذي سجل الهدف بالدقيقة 36 من الشوط الأول، هو Timothy Weah المولود قبل 22 سنة بنيويورك، لأم جامايكية اسمها Clar Duncan وأب شهير، هو جورج ويا، رئيس ليبيريا حاليا ونجم منتخبها السابق بكرة القدم، والمعروف بأنه الأفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة France Football الفرنسية لأفضل نجوم اللعبة ومشاهيرها.
وكان الاختيار وقع على المهاجم تيموتي ويا، المعروض أعلاه فيديو لهدفه أمس في المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين بهف لقاء آخر، ليكون ضمن 26 لاعبا اختارهم مدرب المنتخب الأميركي، للتمكن من فرصة ما عبر المشاركة بنهائيات كأس العالم في قطر، وبالمشاركة حقق الابن ما عجز عنه والده، الذي برغم مكانته بين أفضل المهاجمين بتاريخ اللعبة، الا أنه لم يتمكن من المشاركة مع منتخب ليبيريا في أي مونديال.
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