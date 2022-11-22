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زلزال تعبيرية
تعبيرية

زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب جزر سليمان.. وتحذير من تسونامي

أدّى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكّان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً

العربية.نت، وكالات
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ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان، الثلاثاء، ممّا أدّى، وفقاً لشهود عيان، إلى اهتزاز مبانٍ وسقوط قطع أثاث من مكانها، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مدّ عال.

وقالت لوكالة "فرانس برس" جوي نيشا، التي تعمل موظفة استقبال في فندق بالعاصمة هونيارا: "لقد كان زلزالاً قوياً. بعض الأغراض في الفندق سقطت أرضاً. يبدو أنّ الجميع بخير، لكنّهم مذعورون".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب غربي منطقة مالانجو.

من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرّض سواحل الأرخبيل الواقعة ضمن مسافة 300 كلم من مركز الزلزال لأمواج مدّ عال.

تعبيرية
تعبيرية

وبحسب مراسل لوكالة "فرانس برس"، في هونيارا فقد استمرّت الهزّة الأرضية زهاء 20 ثانية.

وقال جورج هيرمنغ، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري لـ"رويترز": "ننصح الناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة الآن". لكنه أضاف أنه لا توجد أضرار كبيرة في المباني في وسط هونيارا، عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

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وأكّد المراسل أنّ الزلزال أدّى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكّان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً.

وفي بادئ الأمر أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ قوّة الزلزال بلغ 7.3 درجة، لكنّه ما لبث أن خفّض الرقم إلى 7 درجات.

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