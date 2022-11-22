لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش بـ9 ثوانٍ!

هناك إبرة مختبئة وسط كومة القش في هذه الصورة. فهل يمكنك اكتشاف الإبرة المخفية في 9 ثوانٍ؟ إذا تمكنت من ذلك، فلا شك أن لديك عيون صقر.

فهذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تختبر مهاراتك في الملاحظة، فحاول أن تجربها الآن.

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الصورة من إبداع الفنان النمساوي جيرجيلي دوداس، المعروف أيضًا باسم دودولف. وهو متخصص في رسم هذه الأنواع من الصور.

والأوهام أو الخدع البصرية هي في العادة صور محيرة تخدع عقلك، وقد انتشرت بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاشك أن تلك الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز.

فهل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟ فلتجرب هذا التحدي السريع الآن!

حدّق جيداً في الصورة وافحصها جيداً قبل الإجابة. فهل وجدت الإبرة في كومة قش؟

ففي الصورة ستجد بعض الديدان والخنافس والأوراق وسط كومة القش، الإبرة هناك في مكان ما.

فقط الشخص الذي يمتلك عيون الصقر سيتمكن من اكتشاف الإبرة في غضون المهلة الزمنية المحددة.

لقد مرت الـ9 ثوان. انظر إلى الصورة في الأسفل لتجد ما كنت تبحث عنه.

يمكن رؤية الإبرة في أعلى الجانب الأيسر من الصورة.