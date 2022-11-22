لقطات تتحدث عن نفسها.. ميسي يتحسر على الفرص الضائعة!
فوز "الأخضر" ظهرت آثاره على وجه النجم الأرجنتيني ومعشوق جماهير كرة القدم ليونيل ميسي، الذي أظهرته الكاميرات في عدة لقطات وكأنه يتحسر على الفرص الضائعة
مفاجأة بكل المقاييس بتوقيع المنتخب السعودي، الذي أفرح كافة الجماهير العربية بفوزه الثمين، اليوم الثلاثاء، على منتخب الأرجنتين 2-1، ليحقق "الأخضر" أول انتصار في منافسات كأس العالم الحالية.
فقد فجر "الأخضر" مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022. ذلك الفوز الذي ظهرت آثاره على وجه النجم الأرجنتيني ومعشوق جماهير كرة القدم ليونيل ميسي، الذي أظهرته الكاميرات في عدة لقطات وكأنه يتحسر على الفرص الضائعة.
النجم الأرجنتيني قال عقب انتهاء المباراة "إن الهزيمة أمام السعودية في كأس العالم كانت قاسية جدا".
وتقدمت الأرجنتين أولا بهدف حمل توقيع ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن السعودية انتفضت في ثماني دقائق مذهلة بعد الاستراحة، حيث أحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49.
ولم يكد المنتخب الأرجنتيني يستفيق من صدمة الهدف الأول، إلا وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة، في الدقيقة 53، حين أطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية لا توصف في المدرجات.
وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد أول ثلاث نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا، فيما تضع هذه النتيجة الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.
-
السعودية تنهي سلسلة الأرجنتين وتحرمها من معادلة إيطالياأنهى المنتخب السعودي سلسلة عدم الهزيمة لنظيره الأرجنتيني والتي بدأت قبل أكثر من 3 أعوام، عندما هزمه يوم الثلاثاء بهدفين مقابل هدف بكأس العالم ... رياضة سعودية
-
رينارد: سلمان الفرج لن يلعب أي مباراة أخرى في كأس العالماعتبر مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد بأنه سيكون من الصعب على قائد منتخب السعودية سلمان الفرج المشاركة في ما تبقى من مباريات في نهائيات كأس ... رياضة سعودية
-
السعودية تبكي الأرجنتين.. وتتجاوز عثرة البداياتحقق المنتخب السعودي أفضل انطلاقاته في تاريخه ببطولات كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 2 - 1 يوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم ... رياضة سعودية