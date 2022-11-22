لقطات تتحدث عن نفسها.. ميسي يتحسر على الفرص الضائعة!

مفاجأة بكل المقاييس بتوقيع المنتخب السعودي، الذي أفرح كافة الجماهير العربية بفوزه الثمين، اليوم الثلاثاء، على منتخب الأرجنتين 2-1، ليحقق "الأخضر" أول انتصار في منافسات كأس العالم الحالية.

فقد فجر "الأخضر" مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022. ذلك الفوز الذي ظهرت آثاره على وجه النجم الأرجنتيني ومعشوق جماهير كرة القدم ليونيل ميسي، الذي أظهرته الكاميرات في عدة لقطات وكأنه يتحسر على الفرص الضائعة.

مادة اعلانية

النجم الأرجنتيني قال عقب انتهاء المباراة "إن الهزيمة أمام السعودية في كأس العالم كانت قاسية جدا".







النجم ليونيل ميسي يتحسر على الفرص الضائعة النجم ليونيل ميسي يتحسر على الفرص الضائعة النجم ليونيل ميسي يتحسر على الفرص الضائعة النجم ليونيل ميسي يتحسر على الفرص الضائعة

وتقدمت الأرجنتين أولا بهدف حمل توقيع ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن السعودية انتفضت في ثماني دقائق مذهلة بعد الاستراحة، حيث أحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49.

ولم يكد المنتخب الأرجنتيني يستفيق من صدمة الهدف الأول، إلا وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة، في الدقيقة 53، حين أطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية لا توصف في المدرجات.

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد أول ثلاث نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا، فيما تضع هذه النتيجة الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.