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مشهد من الفيديو

واقعة تهز الشارع الأردني.. فيديو لإجبار شخص على خلع ملابسه على الهواء مباشرة

 العربية.نت - محمد ساهر الطراونة 
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في حادثة أثارت الغضب بين الأوساط الأردنية، كونها الأولى من نوعها، استنفرت الأجهزة الأمنية الأردنية في البحث عن شخص من ذوي الأسبقيات ظهر عبر خاصية البث المباشر في موقع "فيسبوك"، وأجبر آخر على خلع ملابسه وتمتنع "العربية.نت" عن نشر الفيديو لحساسيته وحفاظا على سمعة وخصوصية الضحية.

الفيديو يظهر "بلطجيا" أجبر أحد الأشخاص على خلع ملابسه أمام الكاميرا، وإجباره أيضاً على التلفظ بكلام بذيء يسيء لنفسه أيضاً.

ولم يتوقف "البلطجي" على هذا التصرف وحسب، بل أجبر الشخص على تقبيل قدمه أمام الكاميرا في سلوك يخلو من الكرامة والمشاعر الإنسانية.

تدخل أمني

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنّ الشخص الذي ظهر في الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله وهو يقوم بأعمال البلطجة على أحد الأشخاص ويهدده ويجبره على نزع ملابسه قد أقدم صباح اليوم وبعد مداهمة عدة مواقع اشتُبه وجوده بها بتسليم نفسه لمديرية شرطة الرمثا .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

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