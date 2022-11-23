زلزال شدته 6 درجات يضرب غرب تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا شدته 6 درجات ضرب منطقة غرب تركيا، الأربعاء.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين اثنين.







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