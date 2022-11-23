فرحة هيستيرية.. مشجع سعودي يخلع الباب بعد الفوز على الأرجنتين

في مشهد يسجل ذروة فرحة السعوديين بالانتصار التاريخي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم، خلع مشجع سعودي بابا من مكانه وحمله بعيدا.

ورصد مقطع فيديو لحظة الفرحة الطاغية، وانفعال الشاب السعودي بتسجيل المنتخب السعودي هدفا في مرمى الأرجنتين، وخلع بابا من مكانه وحمله إلى الخارج؟

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وحقق المنتخب السعودي أفضل انطلاقاته في تاريخه ببطولات كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 2 - 1 يوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والمكسيك.

وتكفل النجمان صالح الشهري وسالم الدوسري بقلب موازين اللقاء بعدما كان تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الأول، وبذلك يتصدر المنتخب السعودي المجموعة بعد تعادل منتخبي بولندا والمكسيك.



من مباراة السعودية والأرجنتين من أفراح الجماهير السعودية

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على اقتراح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بأن يكون الأربعاء يوم إجازة لجميع الموظفين والطلبة.

ويشمل القرار، الذي يأتي بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم، جميع موظفي قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.