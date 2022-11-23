"أبي شرير".. محطات غريبة في حياة إيلون ماسك: 3 نساء و9 أطفال

لم يشغل العالم بملياراته التي جمعها بطريقة أثارت فضول كل متابعيه، بعدما اختار السيطرة على الفضاء الطبيعي بشركته العملاقة "ستارلنك" واكتملت رحلته المثيرة بسيطرته على الفضاء الافتراضي بعد استحواذه على منصة "تويتر".

إنه الملياردير الأميركي إيلون ماسك المثير للجدل على الدوام والاستغراب أحيانا، وخاصة فيما يتعلق بتصرفاته الغريبة وحياته الخاصة الأغرب. نكشف في هذا التقرير الشامل لـ"العربية.نت" أسرارا جديدة عن حياته الخاصة حول ملابسه وسكنه وسياراته وساعاته وعلاقاته النسائية وأطفاله التسعة.

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أين يسكن ماسك؟

اختار ماسك مكانا يقيم فيه قرب شركة "سبيس أكس" في Boca Chica بتكساس، حيث استأجر الرجل المثير للجدل في البداية مبنى جاهزًا بطول 20 قدما × 20 قدما، ثم اشترى منزلا صغيرا بقيمة 45 ألف دولار بالقرب من مكتبه. واعترف أنه منزل صغير، وقام ببعض الأعمال اليدوية لمنحه مساحة أكبر.

حتى صديقته السابقة المغنية الكندية غرايمز التي عاشت معه في Boca Chica في تكساس لم تكن سعيدة ببخله وعدم رغبته حتى في شراء الطعام.

مراسل #العربية حسين الطود: #ماسك يدعو موظفي #تويتر لترشيح أشخاص للعمل في قسم الهندسة ولا يستبعد الاستعانة بفرق صيانة من كل العالم pic.twitter.com/rIZDLXfRHh — العربية (@AlArabiya) November 22, 2022

وقالت لموقع "فينتي فير" هذا العام: "إيلون ماسك لا يعيش مثل الملياردير.. هو يعيش أحيانا تحت خط الفقر"، مشيرة إلى أنها عاشت معه في منزل غير آمن للغاية بقيمة 40 ألف دولار.

كما ذكرت أن الملياردير الأميركي رفض حتى شراء مرتبة سرير جديدة لهم عندما تلفت مرتبتهم.

أوقات فراغه ونهاية الأسبوع

أما في أوقات فراغه ونهاية الأسبوع، فيفضل ماسك متابعة التلفزيون خصوصا أفلام الكرتون والوثائقيات. ويقال إنه يدفع اشتراكا شهريا بقيمة 8.99 دولارًا في منصة "نتفليكس".

قميص بـ 30 دولارا

هذا ويعرف عن ماسك أنه يرتدي أزياء محددة وهي الجينز الأسود أو الأزرق مع "تي شيرت" أسود. وأحيانا يرتدي قميص شركته الفضائية "سبيس إكس" التي تحمل عبارة "احتلوا المريخ" وسعرها يبلغ 30 دولارا فقط وتباع على موقع SpaceX.

ساعة فاخرة.. وحفلات تنكرية

في المقابل، لا يخشى الثري الأميركي صرف أمواله لحضور حفلات تنكرية فارهة، بأزياء لافتة فقد حضر حفلة في عام 2015 بزي فرعوني.

وكان أكد قبل سنوات أنه استأجر قلعة إنجليزية كاملة تعود إلى العصور الوسطى بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين.

كذلك تم رصده وهو يرتدي ساعة فاخرة من نوع TAG Heuer Carrera Caliber 1887 تبلغ قيمتها حوالي 4950 جنيهًا إسترلينيًا.

إلى ذلك، عاش ماسك -الذي يبلغ 50 عاماً- حياة خالية من الإجازات تقريباً، فمنذ تأسيس SpaceX، أخذ إجازة لمدة أسبوعين فقط في 12 عامًا.

سيارة "جيمس بوند" السينمائية

وقبل بيع جميع ممتلكاته في عام 2020، كان ماسك مولعًا بسيارة فاخرة لجيمس بوند. فقد أنفق مليون دولار في عام 2013 على سيارة غواصة معروفة باسم "Wet Nellie". لكن ماسك لم يدرك أن السيارة كانت لأغراض سينمائية فقط.

كما اشترى سيارة "ماكلارين" من طراز F1 بمليون دولار بعد بيع شركة Zip2 التي أسسها شقيقه كيمبال.

طلاق ومصاريف باهظة الثمن

إلى ذلك، صرف إيلون مبالغ طائلة على ثلاث حالات طلاق باهظة الثمن إلى حد ما.

فقد كلفه طلاقه الأول من الكاتبة الكندية جوستين ماسك حوالي 20 مليون دولار في عام 2008.

بعد ذلك اضطر إلى الاقتراض من الأصدقاء بعد وضع كل أمواله في شركته "سبيس أكس" وفقًا لموقع "بيزنس انسايدر" Business Insider.

كما تزوج من الممثلة تالولا رايلي في عام 2010، لكنهما انفصلا مرتين أولهما في عام 2012، وأخرى في عام 2013. وكلفه الطلاق مبلغاً وصل قدره 16 مليون دولار.

9 أطفال و3 نساء

وأظهرت وثائق محكمة حصل عليها موقع "بيزنس انسايدر" أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، أنجب طفلين من شيفون زيليس، البالغة من العمر 36 عاماً، قبل أسابيع من إنجابه طفلا ثانيا من المغنية كلير باوتشر، المعروفة باسم غرايمز

وبهذا أصبح ماسك أباً لتسعة أطفال معروفين، من بينهم خمسة أطفال من زوجته الأولى، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، واثنان من المغنية غرايمز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية عن أهم المحطات في حياة إيلون ماسك من طفل تعرض للتنمر إلى أغنى رجل في العالم وصولا إلى حياته العاطفية>

محطات نسائية

التقى ماسك بزوجته الأولى، جوستين ويلسون، البالغة من العمر الآن 49 عاما، بينما كانا يدرسان في جامعة كوينز، وتزوجا في عام 2000.

وفقد الزوجان بشكل مأساوي ابنهما البالغ من العمر 10 أسابيع، نيفادا ألكساندر، في عام 2002 نتيجة إصابته بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

ثم أنجبا بالتلقيح الصناعي توأمين ثم ثلاثة توائم وفي عام 2008، انفصل ماسك عنها.

وتمكن أطفالهم الخمسة إلى حد كبير من البقاء بعيدًا عن دائرة الأضواء، على الرغم من أنه تم الكشف في عام 2018 أن جميعهم يتلقون تعليمهم في مدرسة أنشأها والدهم في مقر شركته SpaceX في هوثورن، كاليفورنيا.

وفي عام 2010، تزوج الثنائي لكنهما انفصلا بعد عامين، وتزوجا مرة أخرى عام 2013، لينفصلا بعد 3 أعوام

كما واعد مسك الممثلة آمبر هيرد، البالغة من العمر 35 عامًا، لعدة أشهر في أواخر عام 2016 وانفصلا في أوائل عام 2017.

بدأ ماسك بعد ذلك في مواعدة المغنية الكندية غرايمز في أبريل 2018، قبل شهر من ظهورهما لأول مرة على السجادة الحمراء في Met Gala.

بعد أكثر من عام بقليل من ولادة ابنهما، الذي يبلغ الآن 23 شهرًا، أخبر ماسك موقع Page six، أنه شبه منفصل عن شريكته غرايمز وأنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض، يريان بعضهما البعض بشكل متكرر وبينهما علاقة طيبة.

في ديسمبر، انتقلت غرايمز من منزلها في لوس أنجلوس إلى عقار في أوستن، تكساس. حيث تقيم حاليًا في حي هادئ يقع على بعد مسافة قصيرة من مصنع Tesla.

ثم كانت لهما طفلة تدعى Exa Dark Sider l أُنجبت عن طريق أم بديلة.

وقد أوضح الثنائي لمجلة Vanity Fair أن وضعهما المنفصل الحالي هو الأفضل لكليهما. موضحين أن لكل منهما احتياجات مختلفة.

كما قالت غرايمز إنها مصممة على الحفاظ على خصوصية حياة ابنتها قدر الإمكان على عكس ابنها الذي ظهر عدة مرات على حسابات والده على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر علنًا معه في عدة مناسبات.

وظهرت مؤخرا وثائق محكمة جديدة تشير إلى أن ماسك، أنجب طفلين من علاقته بمسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته "نيورالينك".

علاقة غامضة مع أسرته

ولد إيلون ماسك في 28 يونيو 1971 بمدينة بريتوريا، بجنوب إفريقيا، وحصل على الجنسية الأميركية.

والدته ماي كانت عارضة أزياء كندية وأخصائية تغذية ووالده إيرول كان يعمل مهندس إلكترونيات.

فيما كشفت ماي ماسك، والدته، في وقت سابق عن تصرف غريب من نجلها حيث قالت إنها تضطر للنوم في المرآب عند زيارتها لابنها أغنى رجل في العالم، مشيرة إلى أنه لا يهتم بالممتلكات أبداً.

وأضافت أنها عندما حلّت ضيفة على قطب التكنولوجيا الذي تبلغ ثروته 229 مليار دولار، في تكساس، تعيّن عليها النوم بالمرآب إلى جانب سيارته.

كما اعتبرت ممازحة "أنه لا يمكن للإنسان أن يكون لديه منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ"، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post.

وفي طفولته، أجرى ماسك عملية جراحية لإزالة الزائدة الأنفية، لأن أطباء شعروا بالشك أنها تؤثر على قدرته على السمع، ولكن والدته أكّدت لهم لاحقا أن الأمر لا علاقة له بالزائدة الأنفية، وأن ولدها يعيش في عالم آخر.

وبعد أن قام والداه بالطلاق في عام 1979، قرر ماسك العيش مع والده وفي مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" قال إن قراره بالانتقال للعيش مع والده لم يكن فكرة جيدة. ووصف ماسك والده بأنه "إنسان شرير"، مضيفا أنه على الرغم من أنه كان مسيئًا عاطفيا، إلا أنه لم يؤذه جسديًا.

فقد 30 كيلو غراماً من وزنه

وكشف رئيس "تويتر" الجديد إيلون ماسك مؤخرا أنه فقد ما يقرب من 30 كغم من وزنه.

رد إيلون ماسك على تغريدة أحد مستخدمي "تويتر" شجعه خلالها على المضي قدماً في فقدان الوزن بعد أن تم نشر صورتين للملياردير تظهران التحول الذي طرأ على جسمه.

وقال ماسك إنه فقد 30 رطلاً أي ما يعادل "13 كيلو غراماً"، وكشف عن الأشياء التي ساعدته في فقدان الوزن، وهي استخدامه طريقة تعتمد على المزج بين الصيام والحد من استهلاك الأطعمة اللذيذة، وتناول دواءي السكري "ويغوفي" وأوزيمبيك" للبقاء بصحة جيدة.

وبعد فترة وجيزة، بدأ الناس في تهنئة ماسك على فقدانه للوزن عبر تغريدات على "تويتر"، وقال أحد المستخدمين: "تهانينا! هذا رائع". بينما قال مستخدم آخر: "قد يكون الطريق صعباً، لكن استمر به وستصل إلى مبتغاك".

وقبل بضعة أشهر، قال ماسك إنه يجري بعض التغييرات في أسلوب الحياة، عبر الصوم بشكل دوري بناء على نصيحة صديقه ويشعر أنه بصحة أفضل. وكتب على "تويتر": "بناءً على نصيحة من صديق وفي، كنت أصوم بشكل دوري وأشعر الآن أني بصحة أفضل. وأضاف: "استخدمت تطبيق زيرو فاستينغ Zero fasting واكتشفت أنه جيد جداً". كما ذكر ماسك أيضاً أنه كان يمارس بعض تمارين رفع الأثقال.

وكان والد ماسك، إيرول ماسك، قد تحدث إلى برنامج تلفزيوني وقال إن ابنه "يأكل بشكل سيئ"، وأضاف أنه نصّحه بتناول حبوب الحمية لمعالجة وزنه الزائد.

محطات إيلون ماسك إلى الثراء

ماسك مستثمر، ومهندس ومخترع. مؤسس شركة "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها. المؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها. كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة "باي بال"، ورئيس مجلس إدارة شركة "سولار سيتي". يطمح ماسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

في ديسمبر 2016، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم. بأكتوبر 2021، قدر صافي ثروته بـ 320,9 مليار دولار ليكون أغنى رجل في العالم وأول شخص تتخطى ثروته 300 مليار دولار بالتاريخ.

وبحلول أكتوبر 2017، قدرت صافي ثروة ماسك بحوالي 20.8 مليار دولار أميركي حاصلا على المركز 21 في مجلة فوربس في قائمة أثرى 400 شخص في الولايات المتحدة. في مارس 2016، وجاء في المركز الثمانين في قائمة أغنى رجال العالم. في ديسمبر 2016، وضعته مجلة فوربس في المركز الحادي والعشرين في قائمة أكثر الناس نفوذا.

وفي 25 أبريل 2022، وافق مجلس إدارة "تويتر" على عرض إيلون ماسك الاستحواذ على المنصة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار أميركي.