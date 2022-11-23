لا غداء ولا سفر ولا تبرعات.. ماسك "يعصر" نفقات تويتر

قبل أن يشتري إيلون ماسك موقع تويتر الشهر الماضي، كان المسؤولون التنفيذيون للشركة قد جمعوا مئات الآلاف من الدولارات على شكل فواتير سفر لتقديمها للشركة لدفعها، لكن بمجرد أن تولى ماسك إدارة الشركة، رفض تعويض شركات السفر عن تلك الفواتير، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال موظفو ماسك إن الخدمات كانت مصرحا بها من قبل إدارة الشركة السابقة وليس من قبله، كما أن موظفيه تجنبوا منذ ذلك الحين التحدث مع وكالات السفر.

مادة اعلانية

وشرع ماسك في حملة هائلة لخفض التكاليف منذ أن أنهى عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على تويتر.

طرد وتسريح وإعادة توظيف

وقام في البداية بخفض نصف قوة العمل في الشركة التي يبلغ قوامها 7500 شخص، وطرد العمال واستمر في تسريح العمال حتى يوم الاثنين. لكنه أجرى أيضًا فحصًا شاملاً لجميع أنواع التكاليف الأخرى في الشركة، حيث أصدر تعليماته للموظفين بالمراجعة وإعادة التفاوض وفي بعض الحالات عدم الدفع للنفقات الخارجية على الإطلاق، حسب ما قال ثمانية أشخاص على دراية بالموضوع.

وقام ماسك ومستشاروه بتدريب أنظارهم على تكاليف الحوسبة التي تدعم البنية التحتية الأساسية لتويتر، ونفقات السفر، وخدمات البرمجيات، والعقارات، وحتى طعام الشركة الفخم في المكاتب.

وعلى إثر هذه الإجراءات انخفضت نفقات تويتر لكن هذه الخطوات أثارت شكاوى من المطلعين وكذلك بعض البائعين الذين يدينون بملايين الدولارات كمدفوعات متأخرة على الشركة.

وتعكس تصرفات ماسك الضغوط المالية التي يتعرض لها تويتر. وحصل ماسك على قروض بقيمة 13 مليار دولار لشرائه للشبكة الاجتماعية. ويبلغ إجمالي مدفوعات الفائدة على هذا الدين أكثر من مليار دولار سنويًا.

صعوبات مالية

وقد واجه موقع تويتر منذ فترة طويلة صعوبات مالية، وغالبًا ما يخسر المال ويكافح من أجل مواكبة المنافسين مثل فيسبوك وغوغل وفيسبوك الذين يجنون أموالا من الإعلانات بشكل فعال.

وتوقف بعض المعلنين مؤقتًا عن الإعلان على تويتر أثناء تقييمهم لملكية ماسك.

وأخبر ماسك موظفي تويتر أن "الصورة الاقتصادية المقبلة رهيبة"، وأن الإفلاس قد يكون أحد خيارات الشركة.

وحاول قادة تويتر السابقون دفع الشركة إلى الربحية من خلال استراتيجيات مختلفة، من دفع الفيديو المباشر إلى مجموعة من المساحات الصوتية.

لكن كانت خطة ماسك أكثر صرامة، وجلب حلفاء من شركاته الأخرى بما في ذلك أنطونيو غراسياس المقرب منذ فترة طويلة والمدير السابق لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وجاريد بيرشال رئيس مكتب عائلة ماسك وستيف ديفيس، الذي يقود مشروع السيد ماسك لحفر الأنفاق، شركة Boring Company - للاطلاع على عمل إدارة تويتر. وكان توجيههم بسيطًا خفض التكاليف.

موظفون حقيقيون أم وهميون

وساعدت هذه السياسات في تسريح جماعي للعمال من تويتر هذا الشهر. وخلف الكواليس، لا توجد نفقات غير مطروحة على الطاولة. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن موظفي المالية في تويتر ، الذين تم تخفيضهم بشكل كبير، تم توجيههم لتمشيط نفقات الشركة وتقارير نفقات الموظفين "سطرًا بسطر".

لقد طُلب منهم على وجه التحديد التأكد من أن الموظفين ونفقاتهم هي "لأشخاص حقيقيين ونفقات حقيقية"، كما قالوا.

وقال ثلاثة أشخاص إنه يدرس أيضًا عقود إيجار الشركة للمكاتب، وتستأجر تويتر مساحات مكتبية في جميع أنحاء العالم، وقلل تسريح العمال من الحاجة إلى الكثير من تلك المكاتب.

كما تم توجيه فريق الشراكات في تويتر أيضًا لإعادة التفاوض بشأن صفقات المحتوى مع الكيانات الرياضية الكبرى، مثل تلك التي أبرمها مع اتحاد كرة القدم الأميركي.

كما وجه رئيس شركة "Boring"، موظفي تويتر إلى إعادة التفاوض على الصفقات التي أبرمتها الشركة مع شركات مثل أمازون Amazon وOracle، التي تقدم خدمات الحوسبة والتكنولوجيا، وقيل للموظفين أن ينقلوا لهم رفض شركات ماسك العمل معهم في المستقبل إذا رفضوا إعادة التفاوض، كما قالت المصادر. كما قال ثلاثة أشخاص إن بطاقات ائتمان الشركة لموظفي تويتر أغلقت أيضًا.

امتيازات مكلفة

كما أنهى ماسك الامتيازات الأخرى على تويتر وخفض وجبات الغداء المجانية، التي قال إنها تكلف الشركة أكثر من 400 دولار "لكل وجبة غداء يتم تقديمها".

وقام فريق ماسك بما في ذلك محاميه الشخصي أليكس سبيرو، بإنهاء علاقات تويتر مع بعض شركات المحاماة الخارجية التي عملت مع الإدارة السابقة للشركة في دعوى قضائية تزيد عن 44 مليار دولار، حسب ما قال أحد الأشخاص المطلعين على هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من هذا العام، رفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بعد أن حاول التراجع عن اتفاقيته لشراء الشركة. كما أن بعض المشاريع الاجتماعية والخيرية على تويتر قد تم ايقافها.

وكتب أحد الموظفين على نظام المراسلة الداخلي Slack هذا الشهر على تويتر: "أظهر إيلون أنه يهتم فقط بتعويض الخسائر التي تكبدها نتيجة لفشله في الخروج من التزامه الملزم بشراء تويتر".