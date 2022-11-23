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أين التمساح في البحيرة؟
خدع بصرية

1 % فقط يمكنهم اكتشاف التمساح داخل البحيرة خلال ربع دقيقة!

هناك بحيرة محاطة بالأشجار والعشب الأخضر.. لكن هل يمكنك اكتشاف التمساح في الصورة؟

العربية.نت
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يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة أن يصلوا لحل هذه الخدعة البصرية سريعاً خلال ثوان معدودة.

وبحسب موقع "جارغان جوش" Jargan Josh فإن 1% فقط من القراء تمكنوا من اكتشاف التمساح مختبئًا داخل البحيرة خلال 15 ثانية.

ولاشك عزيزي القارئ أنك شاهدت أنواعًا عديدة من الأوهام البصرية المحيرة للعقل، فهي من الأشياء الممتعة التي تنشط العقل وتقوي التركيز.

وفي خدعة اليوم، عليك أن تجد التمساح داخل البحيرة قبل انتهاء الوقت المحدد، وهو ربع دقيقة فقط. ففي الصورة، هناك بحيرة محاطة بالأشجار والعشب الأخضر. لكن هل يمكنك اكتشاف التمساح في الصورة؟

هل تمكنت من تحديد مكان التمساح؟
هل تمكنت من تحديد مكان التمساح؟

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد موقع التمساح في البحيرة، فنحن هنا لمساعدتك في رؤيته. فانظر جيداً يمين الصورة، ستجد أن التمساح يختبئ خلف فرع شجرة بلا أوراق على الجانب الأيمن أسفل الصورة.

يمين الصورة في الأسفل ستجد التمساح
يمين الصورة في الأسفل ستجد التمساح

وتشير الدراسات إلى أنه كلما عودت عقلك على حل الألغاز، كلما زاد ذكاؤك وتركيزك.

والآن أخبرنا، كم استغرقت من الوقت لاكتشاف مكان التمساح في البحيرة؟

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