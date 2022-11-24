إطلاق نار جنوب روسيا.. و4 قتلى بينهم المهاجم

لقي أربعة أشخاص حتفهم في إطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك بجنوب روسيا، بحسب مصادر في وكالات محلية لإنفاذ القانون.

والقتلى الأربعة بينهم المسلح الذي أطلق النار، وفق وكالة تاس الرسمية الروسية للأنباء، بينما تم إرسال المدعين المحليين إلى مكان الحادث لفتح تحقيق.

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المهاجم قتل نفسه

من جهتها، قالت سلطات محلية إن رجلا يبلغ من العمر 66 عاماً قتل بالرصاص ثلاثة أشخاص، قبل أن يقتل نفسه.

وأضاف الفرع المحلي للجنة التحقيق التي تتولى الجرائم الكبرى في روسيا، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اثنين على الأقل من الضحايا من معارف المهاجم.

كذلك أوضح البيان أن الدلائل الأولية تشير إلى أن المسلح أطلق النار على معارفه "بدافع العداء الشخصي"، ولم يتم التحقق بعد من هوية الضحية الثالث، وهو رجل، فيما نُقل مصاب يبلغ من العمر 61 عاماً إلى المستشفى.

إطلاق نار من مسافة قريبة

إلى ذلك، أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع.

وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض، بحسب رويترز.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.