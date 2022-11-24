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المذيعة ووالدتها الراحلة

كلماتي عاجزة.. معلقة شهيرة تفاجأ بموت أمها على الهواء

دبي - العربية.نت
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في موقف صعب للغاية، تلقت الناقدة ولاعبة كرة القدم نادية نديم خبر وفاة والدتها على الهواء مباشرة.

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فقد توفيت الأم بعد اصطدامها بشاحنة، وتلقت الشابة المعروفة، الخبر خلال بث إحدى حلقاتها في إحدى مباريات كأس العالم، ما أجبرها على وقت البث بشكل فوري.

"أغلى ما أملك"

وأعلنت الشابة أن والدتها رحلت عن 57 عاماً، كما كتبت في بيان على تويتر وإنستغرام: "قتلت أمي صباح الثلاثاء بشاحنة.. كانت في طريق عودتها من صالة الألعاب الرياضية".

وأكدت أن كلماتها عاجزة عن التعبير، حيث فقدت أغلى ما تملك في حياتها، وفق تعبيرها.

وقالت نديم إن جنازة والدتها ستقام قريباً، مطالبة الناس بالقدوم: "تعالوا وأظهروا لها الحب والاحترام والصلاة التي تستحقها".

فرّت من أفغانستان

يذكر أن نديم المولودة في أفغانستان وترعرعت في الدنمارك، كانت تمثّل الدنمارك على المستوى الدولي ضمن فريق ITV في مباراة بلادها ضد تونس يوم الثلاثاء الماضي حينما جاءها الخبر، وفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

وعندما كانت طفلة، فرت نجمة كرة القدم من أفغانستان مع والدتها وشقيقاتها بعد أن أعدم والدها على يد طالبان.

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