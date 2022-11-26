من سرواله الداخلي لفمه.. فيديو عجيب لما مضغه رونالدو بالمباراة

في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي شهدها مونديال قطر بين المنتخب البرتغالي ونظيره الغاني، انشغل المشجعون والحاضرون بلقطة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أخرج نجم مانشستر يونايتد السابق، فجأة شيئاً من ملابسه الداخلية ووضعه في فمه أثناء المباراة.

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تبرير؟!

وما أن انتشرت تلك اللقطة الغريبة حتى انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بما حدث، ضمن موجة سخرية بشأن تلك الحركة التي صدرت من اللاعب المعروف.

ليتبن لاحقا أن رونالدو تناول على ما يبدو مكملاً صغيراً، بحسب ما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.

[pannchoa] ronaldo caught in new scandal after eating oreo that was hidden in his underwear when performing on stage pic.twitter.com/1PWcya1Ne1 https://t.co/9ufTc8oIlH — 🌪️ (@enhylair) November 25, 2022

دخل التاريخ

وحتى الآن لم يخرج عن النجم البرتغالي أي تعليق لتوضيح ما حدث.

يذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز البرتغال لثلاث أهداف مقابل اثنين، ودخل فيها رونالدو التاريخ بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، ليكون بها أول لاعب يسجل في 5 كؤوس عالم.