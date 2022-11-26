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رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

من سرواله الداخلي لفمه.. فيديو عجيب لما مضغه رونالدو بالمباراة

دبي - العربية.نت
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في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي شهدها مونديال قطر بين المنتخب البرتغالي ونظيره الغاني، انشغل المشجعون والحاضرون بلقطة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد أخرج نجم مانشستر يونايتد السابق، فجأة شيئاً من ملابسه الداخلية ووضعه في فمه أثناء المباراة.

تبرير؟!

وما أن انتشرت تلك اللقطة الغريبة حتى انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بما حدث، ضمن موجة سخرية بشأن تلك الحركة التي صدرت من اللاعب المعروف.

ليتبن لاحقا أن رونالدو تناول على ما يبدو مكملاً صغيراً، بحسب ما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.

دخل التاريخ

وحتى الآن لم يخرج عن النجم البرتغالي أي تعليق لتوضيح ما حدث.

يذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز البرتغال لثلاث أهداف مقابل اثنين، ودخل فيها رونالدو التاريخ بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، ليكون بها أول لاعب يسجل في 5 كؤوس عالم.

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