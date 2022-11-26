"ارفع راسك".. شاهد وزير الرياضة السعودي يواسي لاعباً

"ارفع راسك يا عبد الإله".. بهذه الكلمات واسى وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، منتخب المملكة بعد خسارته 2-صفر أمام بولندا في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لوزير الرياضة في حديث مع لاعب المنتخب عبدالإله المالكي بعد المباراة.

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ففي الشوط الثاني من المباراة، استغل اللاعب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك حارس مرمى الصقور الخضر، محمد العويس، في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بولندا 4 نقاط من أول جولتين.

إلى ذلك غرّد الوزير على حسابه في تويتر قائلاً: "خيرها في غيرها يا أبطال.. قدمتم أداء متميزا. ثقتنا فيكم كبيرة ومعوضين خير بإذن الله".

"القادم أجمل"

وانهالت التعليقات على وسائل التواصل، حيث أشاد الرواد بأداء المنتخب المشرف، قائلين "رفعتوا روسنا"، و"رغم كل شيء الأخضر كان الأفضل والأجمل في المباراة"، و"القادم أجمل" وغيرها.

يذكر أن منتخب السعودية كان حقق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل بقطر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء.