بحث مستمر عن 10 مفقودين إثر انزلاق للتربة في إيطاليا
اجتاح سيل من الوحول والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي في جزيرة إيسكيا في ساعة مبكرة من أمس السبت ما أدى لأضرار مادية كبيرة ووفاة سيدة
لا يزال نحو عشرة أشخاص مفقودين اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاق للتربة السبت في جزيرة إيسكيا الإيطالية وأودت بحياة امرأة.
واجتاح سيل من الوحول والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي الصغيرة في ساعة مبكرة من السبت وغمرت منزلاً، جارفةً معها سيارات بعضها حتى البحر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية وأجهزة الطوارئ.
وعثر رجال الإنقاذ على جثة امرأة. وقال مسؤول إدارة نابولي كلاوديو بالومب إن الضحية تبلغ من العمر 31 عاماً. وبحسب الصحف المحلية الإيطالية، جرح 13 شخصاً أيضاً بسبب انزلاق التربة.
وأضاف بالومب أن عدداً من الأشخاص الذي أعلن فقدانهم في وقت سابق، عُثر عليهم وهم بخير، من بينهم عائلة لديها رضيع. لكن نحو عشرة أشخاص كانوا حتى منتصف فترة بعد الظهر لا يزالون في عداد المفقودين.
وقال المتحدث باسم رجال الإنقاذ لوكا كاري لوكالة "فرانس برس": "نخشى أن يكون هناك ضحايا آخرون".
وتعرقلت جهود الإنقاذ بسبب استمرار الأمطار والرياح القوية، وهو ما أخّر أيضاً وصول العبارات ومعها تعزيزات من البر الرئيسي.
وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول وحلية اجتاحت شوارع بلدة كازاميشيولا تيرمي بشمال إيسكيا الجزيرة الخلابة الواقعة قرب كابري والتي يقصدها السياح في الصيف.
وقد اقتلعت السيول الأشجار وأدت إلى انقلاب سيارات على جوانب الطرق أو جرفها إلى البحر، حسب صور نشرتها أجهزة الطوارئ ووسائل إعلام محلية.
وذكرت إدارة الإطفاء أن السيول الوحلية "غمرت منزلاً" وأنه تم إنقاذ شخصين من سيارة جرفتها السيول إلى البحر.
وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه في هذه المنطقة الأكثر تضرراً هناك ثلاثون عائلة على الأقل عالقة في منازلها من دون ماء ولا كهرباء، فيما تقطع سيول من الوحول والركام الطريق المؤدي إلى الحي.
وقالت هيئة الحماية المدنية إن "جهود الإنقاذ لا تزال معقدة بسبب الأحوال الجوية"، لكن فرق الإغاثة واصلت العمل ليلاً على ضوء مصابيح.
وكانت كازاميشيولا تيرمي التي يبلغ عدد سكانها 8000 نسمة في الشتاء، شهدت زلزالا أدى إلى مقتل شخصين في 2017. وهذه البلدة دمرها بالكامل زلزال أقوى بكثير في نهاية القرن التاسع عشر.
ويأتي الدمار في إيسكيا بعد أسابيع على مصرع 11 شخصاً بسبب تساقط أمطار غزيرة وفيضانات في وسط شرق إيطاليا.
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