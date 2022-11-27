هرب أرنب الساحر واختبأ.. 1% فقط يمكنهم رؤيته بـ11 ثانية فهل أنت منهم؟

يمكن للأشخاص الذين يمتلكون قوة ملاحظة كبيرة حل هذه الدعابة الدماغية. وبحسب ما نقل موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يمكن لـ1% فقط من الأشخاص اكتشاف أرنب الساحر الذي يختبئ في الصورة في غضون 11 ثانية فقط.

فهل تقبل التحدي؟

مادة اعلانية

وفي هذا الوهم البصري الذي نعرضه اليوم، اجتمع الجمهور في القاعة لمشاهدة عرض الساحر. ولكن خلال العرض السحري، هرب أرنب الساحر واختبأ في مكان ما داخل القاعة. المشاهدون يبدون مندهشين من عرض الساحر ويتساءلون أيضًا لماذا أصبحت قبعة الساحر فارغة؟! كان من المفترض أن يُخرج الساحر الأرنب من القبعة.

والآن عزيزي القارئ، افحص الصورة جيدا وألق نظرة فاحصة على الصورة قبل الإقدام على الإجابة. لكن التحدي هو ألا تتخطى الـ11 ثانية.

قد يبدو العثور على الأرنب صعبا في البداية. ولكن إذا نظرت بعناية إلى الصورة، فسترى أن أرنب الساحر يختبئ خلف الأضواء على المسرح في أقصى اليمين إلى الأسفل.

نعم.. ها هو الأرنب الذي هرب من قبعة الساحر واختبأ في القاعة.