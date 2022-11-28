شركة طبية تتسبب في اندلاع شغب بملعب كرة قدم تركي

شهدت مباراة بين نادي إلتاي سبورت وغوزتبه التركيين خلال دوري الدرجة الثاني التركي لكرة القدم أمس الأحد، شجارا بين مشجعي الفريقين في ملعب جورسل أكسل في مدينة إزمير التركية، وأدى ذلك لإصابة مشجّعين بجروح، علاوة على حارس مرمى نادي إلتاي سبورت الذي تعرّض لجرحٍ قطعي بطول 4 سنتيمترات إثر تعرّضه لهجومٍ من قبل مشجّعٍ ضربه بعصا طويلة.

وأظهر مقطع فيديو يتم تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا منذ ساعات، تعرّض أوزان إيفريم أوزينك حارس مرمى نادي إلتاي سبورت للهجوم من قبل مشجع يحمل عصا، ما أدى لإصابته بجروح، وعلى إثرها تمّ إيقاف المباراة بعد بدئها بحوالي 22 دقيقة، في حين بدأت النيابة العامة فتح تحقيقات حول ما أطلقت عليه أعمال "شغب" خلال مباراة كرة القدم.

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Yeşil sahalarda "adam öldürmeye teşebbüs"



Göztepe-Altay maçında bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe bayrağı direğiyle saldırarak bayılttı. pic.twitter.com/CZ2G9VXN1D — Selâmi Haktan (@slmhktn) November 27, 2022

وكشف مصدر قضائي تركي لـ "العربية.نت" أن "السلطات الأمنية احتجزت 21 شخصاً على الأقل شاركوا في أعمال شغب اندلعت في ملعب بإزمير".

وتمّ إحالة واحد منهم، اليوم الاثنين، إلى القضاء بجرم الاعتداء على حارس نادي إلتاي سبورت عقب تعرضه للضرب، وفق المصدر السابق.

كما كشفت مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت" عن تورط سائقي شركة طبية خاصة تقدم الإسعافات الأولية، بإدخال العصي والمفرقعات إلى الملعب، لاسيما أن حافلاتهم لا تفتش.

وبدأ الشجار في الملعب مع رمي مشجعي نادي إلتاي سبورت مفرقعاتٍ نارية صوب مشجعي فريق غوزتبه، لتبدأ بعدها سيارات الإسعاف بدخول الملعب ونقل المصابين منه إلى مستشفيات مدينة إزمير.

وأصيب رجل تركي بجروح بليغة بعدما أصيب في وجهه بمفرقعةٍ نارية، حيث خضع لاحقاً لعمليةٍ جراحية، لكنه يرقد في العناية المركّزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ تركية كشفت أيضاً أن المصاب يدعى محمد شاكر، وأنه من مشجعي فريق غوزتبه.

واستمرت المباراة بين الفريقين التركيين رغم إطلاق جماهير نادي إلتاي سبورت لمفرقعاتٍ صوب مشجعي فريق غوزتبه، إلا أنها توقفت بعد ذلك بدقيقتين، بحسب ما جاء في بيان مكتب محافظ ولاية إزمير.

وألقى محافظ إزمير باللوم على شركة طبية خاصة تقدّم الإسعافات الأولية، إذ اتهم سائقيها بإدخال المفرقعات والعصي إلى الملعب.

كما أكد المحافظ أن كاميرات المراقبة أكّدت جلب سائقي الشركة الطبية مواد استخدمت خلال الشجار، مشدداً على أن السلطات ستقوم بمحاسبتهم.