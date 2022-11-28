وفاة عريس أردني بعد 10 أيام من زفافه.. وحماته تنعاه بكلمات مؤثرة

لم تكتمل فرحة العريس الأردني محمد عربيات، فبعد مرور 10 أيام من زفافه فجع أهله وأقاربه بوفاته اختناقاً بغاز التدفئة في محافظة البلقاء، فيما دخلت زوجته العشرينية إلى العناية المركزة.

وفي تاريخ 14 من الشهر الجاري، نشر الشاب محمد عربيات منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أعلن فيه عقد قرانه.

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أقارب وأصدقاء العربيات شيعوا جثمانه، اليوم الاثنين، في محافظة البلقاء، وسط حزن كبير ألم بالجميع.







وأشارت المعلومات إلى أن الشاب توفي فور وصوله إلى المستشفى فيما دخلت زوجته إلى العناية المركزة بسبب إصابتها أيضا بالاختناق.

رثاء حماته

السيدة الأردنية عبير جبجي والدة زوجة محمد كانت كما البقية، غير مصدقة لما حصل لزوج ابنتها العريس، ورثته بكلمات مؤثرة. وقالت الأم في منشور لها اليوم الاثنين، "استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟".

وأضافت: ""فقدنا البارحة عريس ابنتي لين فارس، حبيب قلبي وابني الثاني محمد عربيات والذي لم يمض على زواجهما عشرة أيام. استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟ أين تركت أمك وإخواتك الذين هم قطعة من كيانك، وأين تركت حبيبة قلبك وتوأم روحك لين وهي ترقد الآن في العناية المركزة ولا تدري أين أنت. وأين تركت أصدقاءك ومحبيك أيها القمر الساطع الذي سرعان ما تملكت السماء".

وتابعت تقول: "لتضيء بحبك ونبلك و عطائك وابتسامتك الرائعة عتمة الليل. حتى صور عرسكم يا محمد لم تجهز بعد ونحن بانتظارها على أحر من الجمر وزينة فرحكم معلقة في أرجاء البيت. كم كنتم سعداء أنت ولين، كم كنتم تخططون لما ما ستفعلونه في شهر العسل بعد خمسة أيام".

وختمت رسالتها قائلة: "كان قد ابتدأ العد العكسي ليوم السفر. من كان يدري أنه كان العد العكسي ليوم الفراق. نستودعك يا إلهي ابننا محمد أجمل ما خلقت. اعتن به يا إلهي وامنحنا الصبر والسلوان. محمد حبيبي لروحك السلام وليكن ذكرك مؤبدا يا حبيب الروح".