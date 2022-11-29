إيلون ماسك ينشر صورة غريبة لطاولة عليها مسدسان قرب سريره

صورة غريبة نشرها أغنى رجل بالعالم، وهو "إيلون ماسك" طبعا، لما قال بتغريدة تويترية إنها طاولة ليلية قرب سريره، عليها مسدسان، أحدهما مع علبته، إضافة لصورة لوحة و4 علب Diet Coke خالية من الكافيين، مع زجاجة مياه، وأداة معدنية يبدو أنها رمز ديني.

مئات الآلاف من متابعي ماسك البالغين بتويتر أكثر من 119 مليونا و300 ألف، يجعلونه الثاني متابعة في الموقع بعد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، المكتظ حسابه بما يزيد عن 133 مليونا من المتابعين، تفاعلوا مع الصورة التي نشرها أمس، مع أنه لم يذكر شيئا عن سبب نشرها، ولم يشرح ما على الطاولة من موجودات، إلا أن الفيديو المعروض، كما وتعليقات من بعض متابعي ماسك المولع بصودا الدايت، شرحت ما يكفي.

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الأداة أو القطعة المعدنية مثلا، هي Vajra يتم تعليقها خلال الاحتفالات الدينية البوذية لتمثيل الصلابة أو المتانة الأبدية.

كما أن "فاجرا" وفقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها، هي نوع من الهراوات برأس كروي مضلع، قد تلتقي أضلاعه في قمة على شكل كرة، أو قد تظل منفصلة وتنتهي بنقاط حادة يمكن الطعن بها "وهي سلاح" إله المطر والرعد الهندي الفيدي.

أما المسدسان، فليسا للانتحار بكل تأكيد، ويبدو أن الذي مع علبته، هو من مجموعة تعود للقرن الثامن عشر، فيما صورة اللوحة الموجودة أصليتها في متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك، هي لجورج واشنطن يعبر في 1851 نهر Delaware الجاري بأراضي 4 ولايات أميركية، وهي بريشة الرسام الأميركي الألماني الأصل Emanuel Leutze الراحل في منتصف 1868 بعمر 52 سنة، فيما المسدس الثاني هو دعامة، بدون زناد أو رصاص.. ويبقى سؤال لا جواب له للآن، وهو لماذا نشر ماسك الصورة أصلا في تويتر؟