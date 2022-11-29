جزائريان يصلان مكة على دراجة نارية.. عبر 8 دول

نجح شابان جزائريان في الوصول إلى مكة المكرمة، على متن دراجة نارية، بعد أن انطلقا من بلادهما قبل حوالي شهرين.

🔴🎥جزائريان🇩🇿 يصلان إلى #مكة_المكرمة على متن دراجة نارية في رحلة استغرقت 50 يومًا. pic.twitter.com/FxMuDmSo56 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 27, 2022

وانطلق الثنائي وليد ودادي من الجزائر العاصمة باتجاه السعودية، في 8 أكتوبر الماضي.

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عبر 8 دول

وعبر الجزائريان حدود 8 دول، انطلاقا من الجزائر ثم تونس وليبيا قبل أن يعبرا إلى تركيا في رحلة بحرية، ويواصلا رحلتهما إلى العراق وسوريا ولبنان وصولا إلى الأردن، ليحطا الرحال أخيرا بالأراضي السعودية.

لأداء العمرة

وبعد نجاحهما في تحديهما وصل الشابان الجزائريان إلى المدينة قبل توجههما الأحد، إلى مكة، لأداء مناسك العمرة.

وظهر الجزائريان في مقطع فيديو وهما على الدراجة عند وصولهما، وكشفا أن رحلتهما استغرقت 50 يوما، وقطعا خلالها 8 دول.