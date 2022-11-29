لاعب كوري يبكي ومسؤول يصوّر.."سيلفي وقحة" تثير غضبا

لا تزال الدموع التي ذرفها لاعب منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونغ-مين، بعد خسارة فريقه أمام نظيره الغاني أمس حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلّت صورة سيلفي اعتبرها البعض "وقحة"، التقطها مسؤول غاني مع اللاعب الكوري أثناء بكائه.

فقد حاول مسؤول في غانا كان حاضراً المباراة، التقاط صورة سيلفي مع سون هيونغ بينما كان يبكي إثر هزيمة بلاده في كأس العالم.

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فيما أثارت تلك الصورة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تعليقات أكدت أن هذا التصرّف غير لائق.

أتى هذا الموقف بينما كان سون نجم توتنهام يبكي بعد خسارة منتخبه.

وحينما ابتعد عن المسؤول، ترك الأخير هاتفه فوراً، وسط انتقادات من المتواجدين حوله.

WHY IS HE TAKING A PICTURE?! pic.twitter.com/svPz7lPG3x — bangtan the don. (@deuxvirgos) November 28, 2022

مهمة صعبة

يشار إلى أن المباراة التي انتهت أمس بخسارة كوريا لهدفين مقابل 3، كانت شهدت مواجهة مثيرة في المجموعة الثامنة تقدمت فيها غانا.

في حين تواجه كوريا الجنوبية الآن مهمة صعبة، إذا أرادت التأهل لدور الـ16 بعد تعادل وهزيمة من أول مباراتين لها.