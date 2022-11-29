مفاجآت مدوية حول جريمة الخرطوم.. الأسرة قتلت بمسدس الأب

ببينما هزّت جريمة بشعة أرجاء السودان خلال الأيام الماضية، راح ضحيتها سيدة واثنان من أبنائها رميا بالرصاص في منزلهم القابع بضاحية بري وسط الخرطوم الجمعة الفائت، أصدرت شرطة العاصمة بيانا جديداً بشأن الملابسات.
فقد أوضحت السلطات أن فريق مسرح الحادث قام بكافة الإجراءات الفنية من تصوير ورفع البصمات وجمع المخلفات.
وأكدت أنه وجد مسدساً عيار (65/7) ملم، و4 ظروف له.
سلاح شخصي لرب الأسرة
كما أكدت أنه تم نقل الجثامين للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة، حيث أثبت هناك التقرير الطبي أن وفاتهم جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري في الرأس.
وأضاف أن التحريات الأولية والأدلة المادية المتوفرة ونتائج الفحص الجنائي أكدت أن السلاح المستخدم في الجريمة هو سلاح شخصي لرب الأسرة.
وكشفت عدم وجود أي آثار لكسر أو خلع أو نهب أو سرقة ممتلكات.
إلى ذلك، شددت الشرطة أن التحريات ما زالت متواصلة لكشف الدوافع وتحديد المتهم.
شرطة ولاية الخرطوم حول حادثة أسرة بُري:— إسكرين شوت _ Screenshotts (@chescaSimo) November 28, 2022
• من خلال التحريات الأولية والأدلة المادية المتوفرة ونتائج الفحص الجنائي تبين الآتي :ـ
1/ أن السلاح المستخدم في الجريمة هو سلاح شخصي لرب الأسرة.
2/ لا يوجد كسر أو سرقة أو نهب لممتلكات المنزل.
تتواصل التحريات لكشف الدوافع وتحديد المتهم. pic.twitter.com/KNbcItRk98
مخاوف من عودة الانفلات
يشار إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم كانت عاشت ليل الجمعة الماضية ساعات عصيبة بعد الإعلان عن الجريمة، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني للخرطوم.
في حين تكررت جرائم القتل والاختطاف والنهب في العاصمة خلال الأشهر الماضية، وسط وجود كبير لعصابات نهب واختطاف منظمة.
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