هكذا جرت وقائع آخر مونديال سبق الحرب العالمية

خلال العام 1938، استضافت فرنسا النسخة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم. وبهذه البطولة، التي استمرت ما بين يومي 4 و19 حزيران/يونيو 1938، حققت إيطاليا اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب تغلبها على منتخب المجر بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

إلى ذلك، مثّل كأس العالم لعام 1938 آخر نسخة سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية. فبعد نحو عام واحد، عاش العالم على وقع أهوال الحرب العالمية الثانية، التي استمرت لأكثر من 6 سنوات وأسفرت عن سقوط ما يزيد عن 60 مليون قتيل.

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الملف الفرنسي ومقاطعة الأرجنتين والأوروغواي

خلال اجتماعها ببرلين يوم 13 آب/أغسطس 1936، قبلت الفيفا رسميا الملف الفرنسي على حساب الملفين الألماني والأرجنتيني. فعقب جولة تصويت واحدة، فازت فرنسا بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 1938 مثيرة بذلك حالة من الغضب في صفوف دول أميركا الجنوبية التي عارضت بشدة استضافة أوروبا لدورتين متتاليتين. وأمام هذا الوضع، أعلنت كل من الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة مونديال عام 1938 الذي شاركت به 12 دولة من أوروبا إضافة لكل من كوبا والبرازيل وجزر الهند الشرقية الهولندية.

غياب إسبانيا وإقصاء النمسا

ولأول مرة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، تأهل حامل اللقب، أي إيطاليا، والدولة المستضيفة، أي فرنسا، بشكل مباشر للنهائيات دون خوض التصفيات. وقد استمرت هذه العادة لعقود قبل أن تلغى بحلول العام 2002.

إضافة للأرجنتين والأوروغواي، اعتذرت إسبانيا عن المشاركة بسبب الحرب الأهلية المستعرة منذ العام 1936 وتوقف الأنشطة الرياضية تزامنا مع مشاركة عدد هام من الرياضيين بالمعارك المسلحة.

بأوامر من هتلر

من جهة ثانية، كان منتخب النمسا قد حقق التأهل لنهائيات كأس العالم بفرنسا عام 1938. وبعد تأهله بفترة وجيزة، غزت القوات الألمانية، بأوامر من هتلر، الأراضي النمساوية ضمن عملية الأنشلوس (Anschluss) ليتم بذلك ضم الأراضي النمساوية لألمانيا.

ومع ضم أراضيها لألمانيا وفقدانها لاستقلالها، خرجت النمسا من كأس العالم 1938 بينما أجبر لاعبوها، دون احتساب ماتياس زينديلار (Matthias Sindelar)، على تمثيل ألمانيا بالبطولة العالمية.

إلى ذلك، توقع كثيرون حضور منتخب لاتفيا، الذي نافس النمسا على بطاقة التأهل، للمشاركة بالبطولة العالمية. ومع عدم توجيه أي دعوة رسمية له، مرت السويد، منافسة النمسا بالدور الأول، بشكل تلقائي للدور الثاني من كأس العالم لتواجه منتخب كوبا.

من جهة ثانية، فشل المنتخب الفرنسي، مستضيف البطولة، في تحقيق نتائج جيدة. فبعد تغلبه على بلجيكا بالدور الأول، انسحب المنتخب الفرنسي عقب خسارته بثلاثة لواحد أمام حاملة اللقب إيطاليا.