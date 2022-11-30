أنهين احتكارا عمره 92 عاما.. لأول مرة 3 حكمات بالمونديال

مع انطلاق الحدث الكروي الأبرز في العالم، والذي ينتظره الملايين كل أربع سنوات، تبقى أي تفصيلة عنه مربط الفرس ومحط الأنظار.

أما الجديد اليوم، فيتمثل في أن أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، أول ثلاثي تحكيمي نسائي يقود مباراة لكأس العالم للرجال، بعد إعلان فيفا القرار، الثلاثاء. لتنهي مشاركة النساء الثلاث احتكارا استمر 92 عاما للرجال بتولي قيادة مباريات المونديال.

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أول امرأة!

فقد تم اختيار الثلاثي لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة، الخميس الماضي.

كما ستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس، في مباراة هولندا ضد لاتفيا، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Group E - 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022

كذلك سيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز، على أن تكون المباراة بين كوستاريكا وألمانيا واحدة من أهم مباريات دور المجموعات المتبقية في المسابقة.

آخر الأخبار

يذكر أن ألمانيا باتت تحتاج إلى الفوز كي تحصل على فرصة للوصول إلى دور ال 16 من كأس العالم، حيث إنها تتذيل حاليا المجموعة الخامسة.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9 — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022

في حين تحتاج كوستاريكا إلى التعادل على الأقل للحصول على فرصة واقعية للتقدم، على الرغم من أن كلا الفريقين يعتمدان على النتيجة بين إسبانيا واليابان.