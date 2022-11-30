بعد ظاهرة الأغنام المريبة.. خبراء يكشفون سبب دورانها!

بعد انتشار مقطع فيديو لظاهرة غريبة لأغنام تدور حول نفسها دون تفسير واضح لها في كل من الصين ثم الأردن، لم يصمت المسؤولون الأردنيون طويلاً وأعطوا تفسيراً للظاهرة.

فقد أوضح مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الأردنية المهندس مجدي العمرو، أن الوزارة أرسلت فريقاً بيطرياً إلى منطقة الكرك حيث حدثت الظاهرة للتأكد من أسبابها.

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فريق بحثي

ورجح المسؤول أن تكون الأغنام تسير خلف ما يسمى "المرياع"، وهو كبش من الغنم، يعزل عن أمّه يوم ولادته ويُسقى حليبها دون أن يراها.

ثم يوضع مع أنثى حمار غالباً ليرضع منها من رضّاعة صناعيّة تُوضع في خرجها حتّى يَعتقد أنّها أُمّه، وبعد أن يكبر يُخصى ولا يُجزّ صوفه (للهيبة) وتنمو قرونه فيبدو ضخماً ذا هيبة، وتُعلّق حول عنقه الأجراس الطنّانة والرنّانة.

"الأمومة"

بدوره قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي لـ"العربية.نت"، إن الوزارة حددت موقع مكان تصوير الفيديو وتابعت القضية من خلال فرقة فنية متخصصة من كوادر البيطرة في الكرك وإدارة الثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة.

وبعد الكشف رجح الخبراء أن تكون أمهات الأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة إلى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى.

وأضاف المجالي أن هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

كما أكدت الوزارة أن الفريق الفني لم يرصد أي أعراض مرضية على القطيع وهو بحالة صحية جيدة ويعتبر هذا السلوك طبيعيا.

وأهابت الوزارة بضرورة عدم تداول أي معلومات غير دقيقة ومضللة، مؤكدة أن السبب من وراء هذا السلوك طبيعي وليس مرضيا.