بعد فوز أميركا على إيران.. شاهد رئيس دولة يحتضن ابنه اللاعب

عقب فوز المنتخب الأميركي على نظيره الإيراني، التقطت عدسات المصورين لحظات عناق حميم بين رئيس ليبيريا، جورج ويا، ونجله الذي قرر أن يمثل الفريق الأميركي في أكبر حدث كروي عالمي.

وكان المنتخب الأميركي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران، التي كانت تحتاج إلى التعادل فقط.

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يهنئ نجله

فبعد انتهاء المباراة، حرص الرئيس الليبيري مع زوجته وعدد من مسؤولي حكومته على تهنئة نجله تيموثي حيث توجهوا إلى الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس حيث جرى عناق حار بين الأب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في العام 1995، وبين ابنه الذي يأمل في السير على خطى والده.

وكان تيموثي قد دخل التاريخ عندما أصبح أول نجل رئيس جمهورية يحرز هدفًا في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك بعد أن تمكن من هز شباك منتخب ويلز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

يمتلك 4 جنسيات

يذكر أن تيموثي قد ولد في نيويورك بالولايات المتحدة، ويحمل الجنسية الأميركية، وهذا أول ظهور له في كأس العالم.

كما يمتلك المهاجم الشاب الجنسية الليبيرية بجانب جنسية والدته الجاميكية، ناهيك عن حيازته الجنسية الفرنسية، وبالتالي كان بإمكانه تمثيل ثلاثة منتخبات أخرى قبل أن يختار المنتخب الأميركي.

صاحب الكرة الذهبية

وكان جورج ويا، اصطحب نجله، لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم التي جمعت بين إسبانيا وهولندا في نسخة العام 2010 بجنوب إفريقيا، وذلك قبل أن يعود الابن عقبها بـ 12 عامًا، ويُحقق حلم والده باللعب في كأس العالم.

ولم يتمكن الأب من تحقيق حلمه بالمشاركة مع منتخب ليبيريا في كأس العالم رغم أنه توج بالكرة الذهبية بعد أن تألق في فريق ميلان الإيطالي.

يشار إلى أن جورج ويا كان قد وصل إلى سدة الرئاسة في ليبيريا في العام 2017.