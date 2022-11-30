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رهبان يخضعون لاختبار مخدرات في تايلاند.. والنتيجة صادمة!

دبي - العربية.نت
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شهد معبد بوذي وسط تايلاند حادثة غريبة، فقد خضع جميع رهبان المعبد إلى اختبار للمخدرات في مداهمة أمنية ضمن حملة لمقاطعة المخدرات، لكن الصدمة تمثلت في النتيجة التي ظهرت إيجابية وبالتالي فشلوا في اجتياز الاختبار ليتم طردهم فوراً.

وكشفت السلطات المحلية أن الحادث وقع في مقاطعة فيتشابون التايلاندية يوم الاثنين، حيث أظهر اختبار حول تعاطي المخدرات لأربعة رهبان، بينهم رئيس الدير في منطقة بونغ سام فان، نتيجة إيجابية لوجود مادة (الميثامفيتامين) المخدرة في دمهم.

كما جرى إرسال الرهبان إلى عيادة متخصصة في إعادة التأهيل من المخدرات، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

من جانبه، قال المسؤول المحلي بونليرت ثينثابثاي: "لا يوجد رهبان في المعبد الآن، والقرويون في الجوار قلقون من أنهم لن يستطيعوا تقديم القرابين الآن"، مضيفا أن رهباناً جددا سيصلون إلى المعبد حتى يتمكن الأهالي، كما في السابق، من أداء الطقوس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقل راهب مدمن المخدرات يدعى فرا أنيبالو (34 عاما)، في شمال تايلاند بعد مزاعم باختطافه سيارتين وهروبه من رجال الشرطة في مطاردة محمومة.

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