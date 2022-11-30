ماسك يمهل موظفي تويتر لتحسين أدائهم.. "معكم 4 أسابيع"

تلقى مهندسو تويتر بريداً إلكترونياً آخر في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، يوضح توقعات المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك.

ويُتوقع من المديرين تحديد أصحاب الأداء المنخفض على أساس منتظم، بحسب موقع "Platformer".

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كذلك أوضح الموقع أن هؤلاء الموظفين لديهم ما يصل إلى 4 أسابيع لتحسين أدائهم أو أنهم في الخارج.

ومن المتوقع أن يقوم مهندسو ومديرو البرمجيات بتنفيذ ذلك كل أسبوع، ويشمل ذلك التحليلات والتوثيق ومساعدة زملاء الفريق والتي تعتبر جزءاً أساسياً من وظيفتهم ولكنها ليست بديلاً عن كتابة التعليمات البرمجية.

أما بالنسبة للأدوار خارج هندسة البرمجيات، لا يزال من المتوقع أن يُظهر موظفو تويتر مساهماتهم في الشركة على أساس أسبوعي.

مخاوف من تسريح الموظفين

يشار إلى أن مالك المنصة الجديد كان أصدر تعليمات جديدة منذ استحواذه عليها شغلت العالم بأسره خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والمشكلات.

وسجلت المنصة عدداً من المشكلات، منها النظام الآلي لحقوق الملكية الفكرية الذي توقف فترة وجعل بعض المستخدمين ينشرون عدداً من المقاطع ذات الحقوق، وظلت على المنصة ساعات قبل إزالتها.

NEW: Twitter engineers have received another late night email laying out Elon Musk’s expectations. Managers are expected to “identify low performers on a regular basis.” Those employees then have “up to” 4-weeks to improve or they’re out. 1/ — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 29, 2022

كذلك أبلغ عن قرصنة حسابات وبطء في عمل الموقع خصوصا بالتفاعل مع المستخدمين.

أيضا واجه المستخدمون خلال الفترة الماضية مشكلات في عملية التحقق عبر الخطوتين اللتين تجريان من خلال رسائل نصية، من أجل الدخول إلى حساباتهم، وأبلغ آخرون عن مشكلات في تحميل بياناتهم على تويتر.

يذكر أن ماسك كان وجه الشهر الماضي، بطرد مئات الموظفين كجزء من قرار الشركة خفض قوتها العاملة إلى النصف.

وفي 4 نوفمبر، "اختفت" نصف القوة العاملة في تويتر، بما في ذلك 80% من الكادر الهندسي، كما أبلغ ماسك موظفيه باحتمال إفلاس الشركة.