أين النظارات الطبية؟ فقط 10% عثروا عليها خلال 11 ثانية!

في هذا الوهم البصري، يوجد زوج من النظارات الطبية على غطاء السرير المزركش، لكن صاحبها لا يتمكن من رؤيتها. فإذا تمكنت من اكتشاف زوج النظارات في 11 ثانية، فإنك ستكون ضمن الـ10% الذين تمكنوا من اكتشاف هذه الخدعة البصرية في وقت قياسي. فاختبر مهاراتك في الملاحظة من خلال حل هذا التحدي البصري الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة الخدع البصرية بشكل كبير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها طريقة رائعة لاختبار مهارات الملاحظة وحل الألغاز بطريقة ممتعة.

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فقد أشارت الدراسات إلى أن حل الألغاز والخدع البصرية تحسن من تركيزك وتنشط الدماغ.

والآن عزيزي القارئ اختبر مهارات الملاحظة لديك وساعدنا في تحديد مكان النظارات الطبية على غطاء السرير المزركش.

فالصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية هي عبارة عن ملاءة سرير متعددة الألوان بها أشجار وطيور وزهور.

ويمكن للأفراد الذين يتمتعون بقوة ملاحظة اكتشاف النظارات بسهولة في مدة أقل من 11 ثانية.

والآن.. لقد انتهى الوقت.

ولمن لم يعثروا عليها بالفعل حتى الآن، فإن النظارات يمكن رؤيتها على الجانب الأيمن من الصورة.