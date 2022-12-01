اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أين النظارات الطبية؟
خدع بصرية

أين النظارات الطبية؟ فقط 10% عثروا عليها خلال 11 ثانية!

الصورة عبارة عن ملاءة سرير متعددة الألوان بها أشجار وطيور وزهور

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في هذا الوهم البصري، يوجد زوج من النظارات الطبية على غطاء السرير المزركش، لكن صاحبها لا يتمكن من رؤيتها. فإذا تمكنت من اكتشاف زوج النظارات في 11 ثانية، فإنك ستكون ضمن الـ10% الذين تمكنوا من اكتشاف هذه الخدعة البصرية في وقت قياسي. فاختبر مهاراتك في الملاحظة من خلال حل هذا التحدي البصري الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة الخدع البصرية بشكل كبير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها طريقة رائعة لاختبار مهارات الملاحظة وحل الألغاز بطريقة ممتعة.

فقد أشارت الدراسات إلى أن حل الألغاز والخدع البصرية تحسن من تركيزك وتنشط الدماغ.

والآن عزيزي القارئ اختبر مهارات الملاحظة لديك وساعدنا في تحديد مكان النظارات الطبية على غطاء السرير المزركش.

أنظر جيدا وابحث معنا عن النظارات
أنظر جيدا وابحث معنا عن النظارات

فالصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية هي عبارة عن ملاءة سرير متعددة الألوان بها أشجار وطيور وزهور.

ويمكن للأفراد الذين يتمتعون بقوة ملاحظة اكتشاف النظارات بسهولة في مدة أقل من 11 ثانية.

والآن.. لقد انتهى الوقت.

ولمن لم يعثروا عليها بالفعل حتى الآن، فإن النظارات يمكن رؤيتها على الجانب الأيمن من الصورة.

ها هي النظارات على الجانب الأيمن
ها هي النظارات على الجانب الأيمن

والآن أخبرنا عزيزي القارئ، كم استغرقت من الوقت للعثور على النظارات؟

لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش بـ9 ثوانٍ! الأخيرة خدع بصرية لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش بـ9 ثوانٍ!
هرب أرنب الساحر واختبأ.. 1% فقط يمكنهم رؤيته بـ11 ثانية فهل أنت منهم؟ الأخيرة خدع بصرية هرب أرنب الساحر واختبأ.. 1% فقط يمكنهم رؤيته بـ11 ثانية فهل أنت منهم؟
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مواجهة سوناك وستارمر بـ"العموم".. هل بدأت معركة الانتخابات البريطانية مبكرا؟ بعد مواجهة سوناك وستارمر بـ"العموم".. هل بدأت معركة الانتخابات البريطانية مبكرا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط