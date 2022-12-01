أمسكت يدها لأدلها على الطريق.. بطل "لعبة الحبار" متهم بالتحرش

قالت محكمة كورية جنوبية إن الممثل أوه يونغ سو، الحائز على جائزة لدوره في مسلسل "سكويد غايم" أو لعبة الحبار، سيحاكم بتهمة الاعتداء غير اللائق، بعد أن اتهمته امرأة بلمسها بشكل غير لائق في عام 2017.

وقالت محكمة المقاطعة في مدينة سيونغنام يوم الخميس إن المدعين وجهوا الاتهام إلى النجم الذي رشح لجائزة إيمي والبالغ من العمر 78 عامًا الأسبوع الماضي، بشأن هذه المزاعم وأن محاكمته ستبدأ في فبراير/ شباط.

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وقال كيم ميونغ أون، المسؤول في مكتب المدعي العام في سيونغنام، إنه لا يمكنه تأكيد تفاصيل محددة حول قضية أوه، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي.

وفقًا للتقارير، قدمت المرأة المجهولة شكوى ضد أوه في ديسمبر/ كانون أول 2021، متهمة إياه بإجراء اتصال جسدي غير مرغوب فيه خلال اجتماع في عام 2017.

لم يرد أوه على مكالمات متعددة من قبل وكالة الأسوشييتدبرس للحصول على تعليقات.

وقالت قناة "جي تي بي سي" الكورية الجنوبية إن أوه نفى ارتكاب أي مخالفة عندما اتصل به أحد المراسلين، قائلاً إنه لم يمسك يدي المرأة إلا "ليريها الطريق" وهما يتجولان حول بحيرة.

وفقًا لقناة جي تي بيسي، قال أوه إنه قدم اعتذارًا للمرأة، ليس لأنه اعترف بالاتهامات الموجهة إليه ولكن لأن المرأة أخبرته كما يُزعم أنها "لن تثير أي مشكلة" حول الحادث إذا اعتذر.

أصبح أوه أول ممثل كوري جنوبي يفوز بجائزة غولدن غلوب في يناير/ كانون الثاني بعد أن تم اختياره كأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل لعبة الحبار، وهي دراما قاسية على نتفليكس تدور حول مجموعة يائسة من البالغين يتنافسون في ألعاب أطفال مميتة للحصول على فرصة الهروب من الديون الشديدة.

تم ترشيح أوه أيضًا لجائزة إيمي عن أدائه في دور أوه إيل نام، وهو متسابق مسن غامض انضم إلى الألعاب بعد تشخيص إصابته بسرطان الدماغ.