بعد الفضيحة الجنسية.. نجم منتخب صربيا يرد: لم أخن زميلي

رد نجم منتخب صربيا دوشان فلاهوفيتش، الخميس، على ما أسماها بـ"المزاعم السخيفة" بأن عدم مشاركته كلاعب أساسي في مباراة كأس العالم تعود بسبب علاقته مع زوجة زميله في الفريق.

وفي مؤتمر صحافي، رد فلاهوفيتش على الشائعات المنتشرة بخصوص استبعاده من التشكيل الأساسي بسبب هذه العلاقة.

مادة اعلانية

وانتشرت في الأيام الماضية شائعة مفادها بأن نجم يوفنتوس دخل في علاقة مع أنا ساكيتش، زوجة حارس المنتخب بريدراج راجكوفيتش، وذلك هو السبب وراء عدم مشاركته أساسياً في مباراتي الكاميرون والبرازيل.





حارس المنتحب راجكوفيتش مع زوجته فلاهوفيتش رد زوجة حارس المنخب على إنستغرام

ونظمت صربيا مؤتمراً الأربعاء تحدث فيه المهاجم عن الأمر ورد بقوة: "أنا آسف على بداية المؤتمر بالحديث عن تلك الأمور أثناء المونديال، هناك أشخاص يشعرون بالملل ولا يهمهم إفساد سمعة المنتخب".

وأضاف: "نحن فريق متحد والأجواء رائعة، تلك القصة سخيفة، أردت حماية نفسي وسأتخذ كل الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مشابه من أشخاص بسيرة ذاتية فارغة".

أما ساكيتش، فقد انتشرت تصريحات لها من حساب لصحفية صربية شهيرة على "إنستغرام"، إضافة إلى خاصية الصور الخاصة بها، نفت من خلالها الأمر أيضاً وقالت إنها في صربيا من الأساس للعناية بنجلها المريض في مستشفى وحالته خطرة، وشكرت كل من تجاهل تلك الشائعات وساندها.

يُذكر أن ساكيتش على علاقة منذ فترة طويلة مع حارس مرمى صربيا ومايوركا بريدراج راجكوفيتش وفي أغسطس 2018، تزوجا. ولديهما طفلان.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت الأربعاء، عن حدوث أزمة داخل معسكر المنتخب الصربي لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بسبب فضيحة جنسية كان بطلها دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويحتل منتخب صربيا المركز الأخير في المجموعة السابعة بنقطة واحدة، بعد الخسارة أمام البرازيل 0-2 والتعادل مع الكاميرون 3-3.

وعلى الرغم من أن فلاهوفيتش يعد أحد أبرز الأسماء في قائمة المنتخب الصربي، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة كلاعب أساسي في المباراتين، مما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، إذ تواجد احتياطيا أمام البرازيل وشارك لمدة 24 دقيقة، ولم يدفع به المدرب أمام الكاميرون.

وأفادت تقارير إعلامية عن وجود علاقات بين بعض اللاعبين مع صديقات أو زوجات لاعبين آخرين، قيل إنها أدت إلى شجار في التدريبات، حسب صحيفة " Vecernji"، على الرغم من أن قائد المنتخب دوشان تاديتش نفى ذلك.