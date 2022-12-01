فيديو لهوس جنوني يحل في بنغلادش كلما لعبت الأرجنتين بالمونديال

في بنغلادش البعيدة أكثر من 17 ألف كيلومتر عن الأرجنتين، أي 20 ساعة طيران بلا توقف تقريبا، لغز غريب مستمر منذ زمن بعيد، ولا يعلم سره أحد، هو ولع شعبها بالمنتخب الأرجنتيني إلى حد الهوس والجنون، وإلى درجة أن بنغاليا اسمه Kawsar Javed Kakan وعمره 40 سنة، لقي حتفه بنوبة قلبية حين شاهد الأرجنتين تخسر مباراتها الافتتاحية 1-2 أمام السعودية.

خبر كوثر البنغالي، نشرته أمس صحيفة Daily Bangladesh الصادرة بالعاصمة دكا، واطلعت عليه "العربية.نت" في موقعها الذي نقلت فيه عن أخيه أنه: "لم يتحمل هزيمة منتخبه المفضل في المونديال، فشعر بخيبة سببت له أزمة قلبية"، وفق تعبيره. أما الفيديو المعروض، فهو لاحتفالات البنغال وفرحتهم بفوز الأرجنتين على بولندا أمس.

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إلا أن وسائل إعلام أجنبية، انطلقت من خبر "ديلي بنغلادش" لتتحدث عن "نشوة جماعية" شعر بها الشعب البنغالي حين حسم المنتخب الأرجنتيني أمس الأربعاء مشاركته في المرحلة الأولى من مونديال قطر، وتصدر مجموعته بفوزه على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين.

وتكفي مشاهدة فيديو آخر معروض أدناه، وهو واحد من عشرات انتشرت في "يوتيوب" وغيره من مواقع التواصل عن فوز الأرجنتين على المكسيك، للاطلاع على ما يحث في بنغلادش البالغ سكانها أكثر من 160 مليون نسمة، حين يحقق "منتخبها" الأرجنتيني المفضل أي فوز بأي مونديال.

"ضمن أفضل 16 بالعالم"

ونقلت صحيفة بنغالية أخرى، عن أحدهم اسمه Mohammad Sobug ووصفته بأنه واحد من المهووسين بمنتخب الأرجنتين إلى حد الجنون، قوله إنه كان أول من نشر فيديو في "تويتر" بالأهداف التي وضعت فريق سكالوني "ضمن أفضل 16 بالعالم" إشارة منه إلى تأهل الأرجنتين أمس الأربعاء إلى دور الـ 16 بالمونديال.

سوبوغ، البالغ 21 عاما، ذكر أيضا أنه ما إن نشر الفيديو حتى انهالت عليه اتصالات من أشخاص يطلبون موافقتته على إعادة إرساله، وذكر أنه يتابع منتخب الأرجنتين منذ كان بعمر 12 تقريبا، وأنه لا يذكر مرة بكى فيها "أكثر من التي ذرفت فيها الدموع بشكل لا يطاق حين شاهدت المنتخب الألماني يهزم منتخب الأرجنتين في نهائي مونديال 2014 بالبرازيل"، وفق تعبيره.