تغيير كبير يجريه ماسك في تويتر لمعرفة عدد من يقرأون التغريدة

وعد مالئ الدنيا وشاغل الناس هذه الأيام بشكل خاص، وهو الزعيم "التويتري" إيلون ماسك، المكتظ حسابه في المنصة بأكثر من 119 مليونا و800 ألف متابع، ممن عددهم هو الثاني بعد 133 مليونا يتابعون الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن كل تويتري سيتمكن قريبا من معرفة عدد الذين "يشاهدون" تغريدة كتبها، تماما كما يحدث لمنتجي مقاطع الفيديو.

وكان ماسك الذي لم يحدد موعدا للبدء بالخدمة الجديدة، دخل أمس الخميس في دردشة مما قل ودل، مع أحدهم اسمه Rocket_Medic في تويتر، وزارت "العربية.نت" حسابه @Spooks الذي يتابعه فيه 853 تويتريا فقط، ووجدت أنه أخبر ماسك بأنه يغرّد "لكن لا أحد يقرأ تغريداتي" كما قال.

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وسأل ماسك@Spooks عما إذا نظر في قسم تحليل التغريدات، بالنقر على النقاط الثلاث في الجانب الأيمن العلوي من التغريدة، ثم اختيار View Tweet Analytics والنقر عليها لمعرفة ما أحدثته أي تغريدة كتبها من صدى لدى متابعيه أو مدى تفاعلهم معها حين تواجدهم في المنصة، أو كم نالت من إعجابات على الأقل، ولم يجب المغرّد على سؤال الراغب كما يبدو بمعرفة كل ما يتيحه تويتر من معلومات.

إلا أن خدمة "تحليل التغريدات" لا تشمل عدد من "شاهدوا" التغريدة من المتابعين وغيرهم، بعكس التي وعد ماسك بها في تغريدته المنشورة صورتها في الفيديو المعروض أعلاه، وبها قد يتم تقييم كل تويتري بحسب عدد قراء تغريداته، لا بعدد متابعيه، عبر الإحصاء الآلي لمن شاهدوها حين تواجدهم ناشطين في تويتر، لا من مرت على أسمائهم في المنصة وهم غائبون عنها، وهو ما قد يكشف عن حسابات مريبة عددها بالملايين.