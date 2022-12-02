حادث صادم يهز تركيا.. طعن طالبة حتى الموت بمرحاض المدرسة!
كشفت التحقيقات أن طالبة زميلة للضحية في الفصل هي المتهمة بارتكاب الحادث
ولاية مرسين جنوب تركيا كانت مسرحاً لحادث مأساوي، حيث تعرضت طالبة في الصف السابع للطعن حتى الموت داخل مدرستها.
الجريمة شهدتها مدرسة "حسين أوزار مارزكجي المتوسطة" في مرسين، حيث قُتلت الطالبة فاطمة نيسا يوراكلي -ابنة الـ13 ربيعا- بعد تعرضها للضرب والطعن في المرحاض في الطابق الأرضي بالمدرسة، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وبعد سماع صوت استغاثة، عثر مشرفو المدرسة على فاطمة في المرحاض تعاني من إصابات خطيرة وتنزف بشدة.
تم نقل الطالبة الضحية إلى مستشفى مدينة مرسين بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن جهود الأطباء فشلت في إنقاذها، وتوفيت رغم كل التدخلات الطبية.
وتبين أن الطالبة تعرضت للطعن والضرب في 5 مواضع متفرقة من جسدها.
وكشفت التحقيقات أن طالبة زميلة للضحية في الفصل هي المتهمة بارتكاب الحادث. ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها.
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