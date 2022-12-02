اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو المتداول

صفعة على الوجه وكرسي طائر.. مواجهات بين النواب تحت قبة برلمان السنغال

تأتي المواجهات بين النواب بسبب ترشح الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت مقاطع فيديو وقوع شجار وتراشق بالكراسي داخل قبة البرلمان السنغالي بين نواب المعارضة والموالاة.

المعركة اندلعت بعدما صفع نائب زميلته على وجهها بسبب اختلافهما على ترشح الرئيس لولاية ثالثة، لترد الأخيرة بضربه بأحد الكراسي داخل البرلمان.

وظهر نائب آخر يستعد للشجار بخلع ملابسه.

وتأتي المواجهات بين النواب بسبب ترشح الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة.

وفاز ماكي سال بمنصب رئيس جمهورية السنغال في 25 مارس 2012 بعد فوزه على الرئيس السابق في انتخابات الإعادة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح لقاء بايدن وماكرون في تحسين العلاقات بين واشنطن وباريس؟ هل ينجح لقاء بايدن وماكرون في تحسين العلاقات بين واشنطن وباريس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط