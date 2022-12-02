صفعة على الوجه وكرسي طائر.. مواجهات بين النواب تحت قبة برلمان السنغال
تأتي المواجهات بين النواب بسبب ترشح الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة
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أظهرت مقاطع فيديو وقوع شجار وتراشق بالكراسي داخل قبة البرلمان السنغالي بين نواب المعارضة والموالاة.
المعركة اندلعت بعدما صفع نائب زميلته على وجهها بسبب اختلافهما على ترشح الرئيس لولاية ثالثة، لترد الأخيرة بضربه بأحد الكراسي داخل البرلمان.
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مشاهد لمعركة اندلعت تحت قبة برلمان السنغال بعدما صفع نائب زميلته على وجهها بسبب اختلافهما على ترشح الرئيس لولاية ثالثة.. ونائب آخر ظهر يستعد للشجار بخلع ملابسه #العربية pic.twitter.com/f3YUyvqh6A— العربية (@AlArabiya) December 1, 2022
وظهر نائب آخر يستعد للشجار بخلع ملابسه.
وتأتي المواجهات بين النواب بسبب ترشح الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة.
وفاز ماكي سال بمنصب رئيس جمهورية السنغال في 25 مارس 2012 بعد فوزه على الرئيس السابق في انتخابات الإعادة.
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