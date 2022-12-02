صفعة على الوجه وكرسي طائر.. مواجهات بين النواب تحت قبة برلمان السنغال

تطور هام في قضية "كريدي سويس".. صعود قوي للسهم مع عودة التفاؤل للمستثمرين

البنك صدم الأسواق، عندما قال إن العملاء، في غضون أسابيع، سحبوا نحو 10% من الأصول في وحدة إدارة الثروات الرئيسية