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أين الخطأ في الصورة؟
خدع بصرية

أمامك 10 ثوانٍ فقط.. هل يمكنك اكتشاف الخطأ بهذه الصورة؟

عليك أن تجد الأخطاء في هذا المشهد لنزهة الصباح المعتادة مع الكلاب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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مشهد صباحي معتاد يمكنك أن تراه في هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حيث يخرج الناس مع كلابهم للمشي في الصباح الباكر. والآن مهمتك هي اختبار حدة الرؤية لديك.

عادة ما تتطلب ألعاب الدماغ طريقة غير تقليدية في التفكير، حيث تكون الإجابة سهلة إلى حد ما، إلا أنها تتطلب تركيزا ومهارات خاصة للوصول للحل خلال ثوان معدودة.

والآن عزيزي القارئ، عليك أن تجد الأخطاء في هذا المشهد لنزهة الصباح مع الكلاب. والتحدي هو أن تصل للحل خلال 10 ثوانٍ فقط.

افحص الصورة جيدا قبل الإجابة
افحص الصورة جيدا قبل الإجابة

والآن انظر جيداً إلى الصورة وحاول إيجاد الخدعة، فالوقت ينفد.

والآن انظر إلى الصورة أدناه لاكتشاف أين يكمن الخطأ.

هذه هي الأخطاء
هذه هي الأخطاء

فالخطأ يقع في الظلال، حيث تم التبديل بين ظلال الفتاتين وكذلك ظلال الولدين.

وقد أثبتت الدراسات أن اعتياد حل الألغاز ودعابات الدماغ يحسن من مهاراتك العقلية ويزيد من تركيزك.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ، هل اكتشفت الأخطاء في الصورة في الوقت المحدد؟

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