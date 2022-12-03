إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جاوة الغربية وشعر به سكان العاصمة
من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية "تسونامي"
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قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية، اليوم السبت، على عمق 118 كيلومترا.
وأضافت أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية "تسونامي".
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وشعر السكان في العاصمة جاكرتا بالزلزال. ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.
وفي الشهر الماضي، هز زلزال بلغت شدته 5.6 درجة منطقة سيانجور في جاوة الغربية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
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