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أضاع رماد جثة شقيق زوجته في المترو.. فألغيت الجنازة

أحد سكان العاصمة موسكو فقد الحقيبة في مترو الأنفاق

دبي - العربية.نت
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وجد رجل نفسه في مأزق عندما فقد حقيبة تحوي جثة شقيق زوجته خلال توجهه إلى بلدته لإقامة مراسم العزاء.

وفي تفاصيل الواقعة، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية، أن أحد سكان العاصمة موسكو فقد رماد جثة أحد أقرباء زوجته بعد أن نسيه في مترو الأنفاق.

وتبعا لمصادر في وكالات حماية القانون الروسية فإن "امرأة لجأت إلى الشرطة وقالت إن زوجها نسي حقيبة فيها جرة تحوي على رماد جثة شقيقها في إحدى قاطرات مترو الأنفاق في موسكو".

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وتبعا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" فإن "الحادثة جرت في 24 نوفمبر الجاري، والرجل نزل من مقصورة قطار المترو بمحطة ماركسيستسكايا (سميت هكذا في العهد السوفياتي تيمنا بمؤسس الشيوعية كارل ماركس) في موسكو ونسي الحقيبة التي كانت فيها الجرة التي تحتوي على الرماد، وبعدها قررت زوجته إلغاء جنازة شقيقها، وتوجهت إلى سلطات حماية القانون لطلب المساعدة".

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