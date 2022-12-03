"أرسلوا قادة الدول الكبرى للفضاء".. رائد يقترح حلاً للمشكلات السياسية

أعرب رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابلروف، اليوم السبت، عن اعتقاده بأنه يمكن لقادة الدول الكبرى حل المشكلات السياسية العالقة، بعد التحليق في الفضاء، فيما تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوماً جديداً من القتال العنيف.

وفيما لا تبدو أي بوادر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، قال شكابلروف في حديث خلال "كونغرس العلماء الشباب": "يمكن المزاح قليلا. تظهر عندي بشكل دوري هذه الفكرة.. نقوم بجمع قادة الدول الكبرى، ووضعهم في صاروخ وإرسالهم إلى الفضاء، ولكن ليس في اتجاه واحد. بل يجب أن يعودوا عبر هذا الغلاف الجوي، وأن ينظروا إلى كوكبنا من الخارج، ويتحدثوا معا هناك، ومن ثم يعودون إلى الأرض. أنا متأكد من أنه لن يكون لدينا أي مشاكل مع السياسة بعد ذلك".

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ووفقا له، تعتبر محطة الفضاء الدولية بمثابة مثال على المكان المناسب، حيث يعمل أشخاص من بلدان مختلفة، ومن مختلف الأديان ورغم ذلك يعملون ويعيشون معا لمدة ستة أشهر أو أكثر.

ومنذ عدة أشهر، نشر شكابلروف عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء لمصر، صحبها بتعليق: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة والأساطير، مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".