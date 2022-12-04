انظر إلى ميسي وهو يشاهد ويعلق على فرحة عائلته بهزيمة أستراليا

بعد المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 2-1 على الأسترالي، أمس السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، تأثر ليونيل ميسي بلقطات فيديو عرضه عليه مراسل محطة TyC Sports الرياضية الأرجنتينية، وفيه شاهد ما غمر عائلته من فرحة جنونية حين تسجيله الهدف الأول بالمرمى الأسترالي.
كانت العائلة المكونة من والدته وزوجته "أنتونيلا روكوزو" وأولاده الثلاثة منها، تياغو وماتيو وسيرو، وبعض إخوته وأقاربه وأصدقائه، في مقصورة خاصة على مدرجات ملعب أحمد بن علي المونديالي، وقد ارتدى معظمهم قميص المنتخب الممهور برقم 10 كالذي يرتديه ميسي، ثم سأله المراسل عن شعوره بما رأى.
ونسمع ميسي يجيب بأن لديه مشاعر كثيرة مما رآه في الفيديو "أرى الكثير من السعادة، وأعرف الحالة التي هم عليها، وكيف يعيشونها ويعانون منها ويستمتعون بها، كما تعيش الأرجنتين كلها. إنه أول مونديال يدرك فيه أطفالي ما تعنيه بطولة كأس العالم. إنهم يعانون ويعيشونها ويستمتعون بها مثلنا جميعًا".
وقال ميسي أيضا، إنه سعيد برؤية أطفاله على المدرجات، "فقد كانت العائلة موجودة بالفعل في نهائيات كأس العالم الأخرى، لكن بالنسبة لهم هذه هي المرة الأولى التي يختبرون فيها الأمر بهذه الطريقة المباشرة، وهو شيء لطيف جدا"، وفق تعبيره.
-
روسيا تخطط لضرب سلاسل التوريد في أوكرانيا.. والناتو يستنفربعدما صوّبت عملاقة التكنولوجيا الأميركية "مايكروسوفت" اتهاماتها مجدداً إلى روسيا بأنها تعمل ثانية على تنسيق هجمات الكترونية على البنية التحتية لجارتها ... العرب والعالم
-
واشنطن: لا نسعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بل دعم احتجاجاتهاروبرت مالي: إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي، وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى. الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد روسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني إيران
-
شاهد.. طالبان تجلد سيدة أفغانية خرجت للسوق من دون محرمحسب مسؤول في الحركة، فإن الأفراد المعنيين مدانون "بجرائم أخلاقية"، من بينها الزنا والسرقة العرب والعالم