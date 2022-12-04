رسالة مؤثرة لبيليه من المستشفى.. "أشعر بالقوة والأمل"

بينما يواصل تلقي العلاج من سرطان القولون، أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه الموجود في المستشفى في ساو باولو منذ الثلاثاء الماضي، أنه يشعر "بالقوة والكثير من الأمل".
وأضاف الأسطورة البالغ من العمر 82 عاماً في منشور على إنستغرام "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل، وأتابع علاجي كالمعتاد".
وتابع قائلاً "أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضا! شكرا جزيلا على كل شيء".
يذكر أن بيليه نقل إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وجاء أحدث تقرير طبي بعد أن ذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" في وقت سابق يوم السبت، أن أسطورة كرة القدم تحت الرعاية المُلطفة بعدما لم يعد العلاج الكيماوي يأتي بالنتائج المتوقعة.
وقالت الصحيفة أيضا إنه كان يعاني من تورم عام ومشاكل في القلب عند دخوله المستشفى هذا الأسبوع، مثلما ذكرت سابقا شبكة إي.إس.بي.إن البرازيل.
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