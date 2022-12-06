شاهد نيمار يرسل إشارات حميمة إلى حبيبته الجديدة من الملعب بقطر

بعد فوز المنتخب البرازيلي 4-1 على الكوري الجنوبي أمس السبت، اقترب نيمار ورسم شارة الحب بأصابعه الأربعة مرتين، مرفقتين بقبلتين أرسلهما عبر الأثير إلى ما ظن كثيرون أنها كانت تحية منه لمشجعي المنتخب البرازيلي.

إلا أن تلك التحية كانت عاطفية، وجهها إلى فتاة جميلة كانت جالسة على مدرجات "استاد 974" بالدوحة، وفقا لما يظهر في الفيديو المعروض، والتي يعيش معها قصة حب بدأت منذ وقت قصير، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" مما أجمعت عليه وسائل إعلام برازيلية عدة في مواقعها أمس واليوم، وملخصه أن أشهر لاعب كرة قدم برازيلي ولهان بعارضة أزياء اسمها Jéssica Turini عمرها 30 مثله.

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الوارد عن توريني في الإعلام البرازيلي قليل جدا حتى الآن، منه أنها ظهرت في المباريات التي خاضها منتخب "بلاد الأمازون" في مونديال 2022 بقطر، مرتدية قميصا ممهورا برقم 10 وقعه نيمار وكتب عليه بخط يده عبارة "مع الحب والحنان" كررها مع توقيعه "بحبر أسود لا يؤثر به الغسل" على مجموعة قمصان أهداها لها، في إشارة إلى أن علاقته بها جدية أكثر من أي ارتباط سابق بغيرها كما يبدو.

ورد عن توريني أيضا في موقع صحيفة O Tempo البرازيلية أمس، أنها كانت بين المتنافسات في 2014 على لقب ملكة جمال ولاية Espírito Santo حيث ولدت وترعرعت بالشرق البرازيلي، لكن التاج كان من نصيب غيرها، وبعدها انتقلت للعيش في سان باولو، حيث تدير مع عائلتها الثرية شركة شهيرة لبيع السيارات، وأخرى لسيارات السباق الصغيرة.

جالسة على ركبته

أما أول ظهور علني لها مع صاحب القميص 10 بنادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، خارج المونديال الحالي بقطر، فوجدت "العربية.نت" أخبارا مختلفة بشأنه، أشهرها أنها ظهرت معه في حفل أقامه النادي "وبدت فيه جالسة على ركبته في مشهد عاطفي وحميم بامتياز" إلا أن صحيفة O Globo الشهيرة، لم تذكر متى تم إحياء ذلك الحفل وأين، مع الترجيح بأنه كان منذ وقت قصير.

يؤكد ذلك خبر نشرته مجلة Istoé البرازيلية بعددها الصادر في 29 نوفمبر الماضي، من أن نيمار الذي لا نجد أي صورة لها وله معا، انفصل عن صديقته السابقة Bruna Biancardi منذ شهرين فقط، وأنه بدأ يعيش قصة حب مع جيسيكا توريني المولعة بالتزحلق على الماء والمشاركة بسباقات السيارات الصغيرة.