عقب بيرل هاربر.. احتل اليابانيون هذه المنطقة الأميركية

يوم 1 أيلول/سبتمبر 1939، باشرت القوات الألمانية تدخلها بالأراضي البولندية معلنة بذلك بداية الحرب العالمية الثانية التي صنفت كأكثر حرب دموية بتاريخ البشرية.

فخلال 6 سنوات من الاقتتال بين دول المحور والحلفاء، قتل ما لا يقل عن 60 مليون شخص. وبنفس السياق، تعتبر الخسائر البشرية السوفيتية والصينية الأعلى طيلة فترة الحرب. فبينما تراوحت الخسائر الصينية بين 15 و20 مليون ضحية، تجاوزت الخسائر السوفيتية عتبة العشرين مليون قتيل.

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التوسع الياباني بشرق آسيا

وصبيحة يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، اختارت إمبراطورية اليابان دخول الحرب العالمية الثانية عقب هجومها المباغت، دون إعلان حرب، على قاعدة بيرل هاربر الأميركية بجزر هاواي بعرض المحيط الهادئ. وعقب مقتل حوالي ألفي أميركي بهذا الهجوم، لم يتردد الرئيس الأميركي فرانكن روزفلت في إعلان الحرب على اليابان باليوم التالي، متوعدا اليابانيين بدفع الثمن غاليا.





صورة لجنود أميركيين اثناء استسلامهم لليابانيين صورة لجنود يابانيين عقب استيلائهم على الفلبين صورة للجنرال الياباني ياماشيتا عقب استلامه للأميركيين عام 1945

إلى ذلك، لم تكن قاعدة بيرل هاربر المنطقة الوحيدة التي هاجمها اليابانيون يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941. فخلال نفس ذلك اليوم، تدخلت القوات اليابانية ضد الممتلكات الأميركية بالفلبين وغوام (Guam) إضافة لكل من هونغ كونغ وسنغافورة ومالايا (Malaya) التي مثلت مستعمرات بريطانية بشرق آسيا.

وبالتزامن مع ذلك، لم تتردد القوات اليابانية بالتقدم داخل أراضي تايلاند، التي مثلت دولة مستقلة حينها، مجبرة إياها على دخول الحرب لجانب المحور.

احتلال الفلبين

وأثناء هجومهم على المستعمرة الأميركية بالفلبين، باشر اليابانيون بقصف القواعد الجوية الأميركية متسببين في تدمير أسطول حديث من مقاتلات بـ 40 (P-40) وقاذفات القابل بي 17 (B-17) إضافة لعدد كبير من الطائرات العسكرية الأخرى. وعلى مدار نحو 5 أشهر من القتال، أسفر الهجوم الياباني عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأميركيين والمرتزقة الفلبينيين الذين وافقوا على القتال لجانب الأميركيين أملا في طرد اليابانيين.

ومع بداية التدخل بالفلبين، اتجه الأميركيون للتحرك بشكل فوري، حيث عمدت قواتهم لاعتقال واحتجاز جميع الفلبينيين ذوي الأصول اليابانية. وقد مكث هؤلاء بمعسكرات الاعتقال لأشهر قبل أن يتم تحريرهم على يد اليابانيين عقب سقوط الفلبين بقبضتهم.

مثل هجوم بيرل هاربر يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، بداية موجة التوسع اليابانية بشرق آسيا والتي طالت أيضا مناطق عديدة من الهند الصينية الفرنسية. وبفترة ما بعد الحرب، شكّل رحيل اليابانيين بداية نهاية الاستعمار الأوروبي لعدد كبير من دول شرق آسيا.

خلال شهر تموز/يوليو 1944، استعاد الأميركيون السيطرة على جزيرة غوام. وبحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، أرسل الأميركيون الجنرال دوغلاس ماكآرثر (Douglas MacArthur) لقيادة حملة عسكرية بهدف استعادة الفلبين من قبضة اليابان.

وقد استمرت هذه الحملة الأميركية لحدود شهر آب/أغسطس 1945 وانتهت بطرد اليابانيين من الفلبين. وبالفترة التي تلت الحرب، ضم الأميركيون غوام لممتلكاتهم بشكل رسمي وجعلوا من هاواي ولاية أميركية بحلول العام 1959. وفي المقابل، حصلت الفلبين على استقلالها سنة 1946 لتصبح بذلك أول دولة تطرد المستعمر بجنوب شرق آسيا.