غوغل يحتفى بميلاد عبدالحسين عبدالرضا.. مسيرة فنية حافلة
يعد رائدًا من رواد التمثيل فى الخليج العربي بما قدمه من أعمال درامية ومسرحية أرّخت لأبرز ما حدث فى القرن العشرين
يحتفي محرك البحث غوغل، اليوم الثلاثاء، بميلاد الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، وذلك بوضع صورة تعبيرية له على صدر صفحته الرئيسة، تكريماً له على مسيرته الفنية الحافلة.
ولد الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا في 6 ديسمبر عام 1939، ورحل في 11 أغسطس عام 2017.
ويعد عبدالرضا من أشهر فناني الخليج؛ حيث يعد رائدًا من رواد التمثيل فى الخليج العربي؛ بما قدمه من أعمال درامية ومسرحية أرّخت لأبرز ما حدث فى القرن العشرين.
وُلد في منطقة شرق بالكويت، وعمل في بدايات حياته في قسم الطبع بوزارة اﻹرشاد والأنباء، ثم سافر على نفقة الوزارة في بعثة دراسية إلى مصر من أجل دراسة فنون الطباعة في عام 1956، كما سافر في بعثة مماثلة إلى ألمانيا في عام 1961، ثم عاد إلى الكويت وتدرج في العمل الحكومي وتقاعد في عام 1979.
تقلّد عبدالرضا عددًا من المناصب، ومن بينها مالك و"رئيس مركز الفنون للإنتاج الفني التلفزيوني والمسرحي"، و"الرئيس الفني فى مجلس إدارة المسرح العربي"، كما تقلد منصب "نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين".
قدم عددًا من الأعمال المسرحية، كما كانت بدايته أمام الفنان الكبير الراحل زكي طليمات، وله أدواره المؤثرة التي لا تنسى، وخصوصا الأدوار التى تجسد فترات تحرر الدول العربية من الاستعمار.
بدأ العمل الفني في بدايات ستينيات القرن العشرين من خلال مسرحية "صقر قريش"، وقدم بعدها العديد من الأعمال البارزة في المسرح والتلفزيون، حيث اشتهر في التلفزيون بمسلسلات "درب الزلق" و"الأقدار" و"قاصد خير"، و"زمان الإسكافي" و"سوق المقاصيص"، كما قدم عددا من المسرحيات، منها "باي باي لندن" و"بني صامت" و"علي هامان يا فرعون".
خاض كذلك تجارب التأليف المسرحي والتلفزيوني والتلحين الموسيقي والغناء. وعُرف الفنان الراحل عبدالرضا بجمال صوته؛ حيث كانت له تجربة في الغناء إلى جانب التمثيل، في أوبريت دورة كأس الخليج 17.
لم تفارقه الأمراض حيث أصيب بعدة أزمات من 2003 أثناء تصوير مسلسل "الحيالة" إلى 2017 بين 11 و12 أغسطس حيث وافته المنية في العاصمة البريطانية لندن.
وكان آخر أعمال عبدالرضا التلفزيونية مسلسل يسمى "سيلفى" عام 2017، والذي مثّل فيه حلقتين بعنوان "قلب أبوي" مع الفنان ناصر القصبي.
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