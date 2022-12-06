جريمة مروعة.. امرأة "عاقر" تستدرج حاملا وتبقر بطنها
جرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها
مكسيكية حامل تقع ضحية أخرى غير قادرة على الإنجاب.. استدرجتها بحجة مساعدتها وكانت الكارثة.
وبحسب التفاصيل، فقد توفيت امرأة مكسيكية حامل بشهرها الثامن بعد أن بقر بطنها مهاجمان لسرقة جنينها، على ما أعلنت السلطات الاثنين.
وقال مكتب المدعي العام في ولاية فيراكروز في شرق المكسيك، في بيان إن السلطات أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما مولود جديد.
ومثل المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، أمام قاض الاثنين بتهمة خطف امرأة وقتلها.
وقال مسؤول على صلة بالتحقيق لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف اسمه، إن المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين لأن المهاجِمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.
وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة من نوعها في السنوات الأخيرة.
وقُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك في عام 2021، مع تصنيف حوالي ألف من هذه الحالات على أنها ناتجة عن جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.
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