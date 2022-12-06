لكل منتخب رياضي في كأس العالم لقب.. وهذه حكايته

لطالما عرفنا منتخبات كرة القدم بألقابها، والتي أحيانا فاقت شهرة أسمائها الحقيقية. ولكل لقب حكاية وبداية.

ومن أبرز هذه الألقاب "راقصو السامبا".. السامبا هي الرقصة الشهيرة للبرازيل، لذلك يحمل المنتخب البرازيلي، الأكثر ترشيحا للفوز بكأس العالم للعام 2022 هذا اللقب.

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أما المنتخب الكرواتي فملقب بـ"فاتريني"، أي "الناريون"، وهذا يعود إلى ألوان قميص الفريق إضافة إلى الحماس الذي يظهره جمهور المنتخب.







المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي مسيرة المنتخب الكرواتي في المونديال المنتخب الإسباني

وللمنتخب الهولندي لقبان، يعرف بالمنتخب البرتقالي نظرا للون ملابس لاعبي المنتخب البرتقالية، ولكن الاسم الأكثر شهرة للمنتخب هو "الطواحين". وذلك كون أول طاحونة هوائية لضخ المياه أسست في هولندا منذ ما يقارب الـ600 عام.

ويعود لقب راقصو التانغو إلى الرقصة الشهيرة في الأرجنتين، لذلك فإن اللقب الأشهر للمنتخب الأرجنتيني هو "راقصو التانغو".

أما "الأسود الثلاثة"، والتي عرف به منتخب إنكلترا فيعود الى أن الأسود هي من الحيوانات التي ارتبطت بإنكلترا، والأسود الثلاثة موجودة على شعار المنتخب الإنكليزي الرسمي، ومن هنا جاء هذا اللقب.

كما تعود قصة الأسود الثلاثة إلى تاريخ ملكي طويل. ففي إحدى المعارك في القرن الثاني عشر، حمل الجنود الإنكليز أعلاما بثلاثة أسود ذهبية على خلفية حمراء، لتبث فيهم الروح القتالية في المعركة.

ووصلت الأسود الثلاثة إلى علم إنكلترا من استخدام العائلات المالكة لرمز الأسد. فقد جمع الملك ريتشارد بين الأسود الثلاثة التي وضعها كل من الملك هنري الأول، وجيفري بلانتاجنيت كونت أنجو، والملك هنري الثاني على قممهم، كرمز ملكي رسمي له، مشكلا الأساس لشعار إنكلترا الذي نراه اليوم، حسب ما ذكر موقع "غول" الإخباري لكرة القدم.

ومن الأسود إلى الديوك، إذ يضع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رمز الديك للمنتخبات الخاصة به، ولذلك يلقّب لاعبو المنتخب الفرنسي بالديوك في المونديال.

وتوضح صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أنه وإن تغير شكل الديك على قمصان المنتخب الفرنسي، إلا أنه وجد منذ العام 1909 منقوشا على ثياب المنتخب.

وكان الديك هو الشعار التاريخي لفرنسا، وأتت التسمية من اللاتينية.

أما "أسود الأطلس"، فمصدر هذا اللقب هو الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس، لذلك لقب لاعبو المنتخب المغربي بأسود الأطلس.

فيما يشتهر المنتخب الإسباني بلقب "الماتادور" نسبة إلى رياضة مصارعة الثيران ذات الشعبية الكبيرة في إسبانيا.

ويلقب منتخب البرتغال بـ"برازيل أوروبا" نسبة إلى مهارات فريقه القوية التي تشبه مهارات المنتخب البرازيلي.

أما المنتخب السويسري فيلقب بـ "لاناتي" ويعني الفريق الوطني بالفرنسية، نتيجة تحدث سويسرا بلغات عدة منها الإيطالية والألمانية.