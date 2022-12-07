اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ملك المغرب محمد السادس

شاهد.. ملك المغرب ينزل للشارع للاحتفال مع المواطنين بالفوز على إسبانيا

هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشاركة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع بفوز المنتخب الوطني على إسبانيا في كأس العالم.

ووثق الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير، في الشوارع عقب تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم.

وأظهر الفيديو ملك المغرب محاطا بأعداد كبير من المشجعين يحملون أعلاما ويهتفون بعبارات: "أسود الأطلس.. مبروك علينا.. دايما مغرب".

وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أعضاء المنتخب المغربي بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبهم على إسبانيا.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس، تحدث هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب، الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال المنافسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف الروسي يقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. وزيلينسكي: شعبنا لا يستسلم القصف الروسي يقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. وزيلينسكي: شعبنا لا يستسلم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط