شاهد.. ملك المغرب ينزل للشارع للاحتفال مع المواطنين بالفوز على إسبانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشاركة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع بفوز المنتخب الوطني على إسبانيا في كأس العالم.

ووثق الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير، في الشوارع عقب تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم.

مادة اعلانية

وأظهر الفيديو ملك المغرب محاطا بأعداد كبير من المشجعين يحملون أعلاما ويهتفون بعبارات: "أسود الأطلس.. مبروك علينا.. دايما مغرب".

وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أعضاء المنتخب المغربي بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبهم على إسبانيا.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس، تحدث هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب، الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال المنافسة.