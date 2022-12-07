شاهد.. ملك المغرب ينزل للشارع للاحتفال مع المواطنين بالفوز على إسبانيا
هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشاركة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع بفوز المنتخب الوطني على إسبانيا في كأس العالم.
ووثق الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير، في الشوارع عقب تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم.
محمد السادس شخصيا يحفل في شوارع الرباط.. يشارك المغاربة فرحتهم بعد مباراة #المغرب_اسبانيا ..— Doli.. (@Doliprane_aie) December 6, 2022
هاهو ملك #المغرب لمن يسأل عنه.. شفتوه مزيان.. يالله البركة فراسكم والعزاء في الشراطون..#TeamMorocco #ألمغرب#DimaMaghrib #Morocco pic.twitter.com/tWn1tmtsyD
وأظهر الفيديو ملك المغرب محاطا بأعداد كبير من المشجعين يحملون أعلاما ويهتفون بعبارات: "أسود الأطلس.. مبروك علينا.. دايما مغرب".
وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أعضاء المنتخب المغربي بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبهم على إسبانيا.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس، تحدث هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب، الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال المنافسة.
-
صحف إسبانيا تسخر من المنتخب: ماذا استفدنا من "الألف تمريرة "؟هاجمت وسائل إعلام إسبانية مدرب المنتخب لويس إنريكي ولاعبيه عقب الخروج من دور 16 على يد المغرب بركلات الترجيح بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم ... رياضة عالمية
-
تقنية ChatGPT أذهلت العالم هل تكون غوغل الجديدة؟ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا تقودها شركة OpenAi مع خدمتها ChatGPT التي قد تكون غوغل الجديدة..تخيّل روبوتاً يجري لك بحثاً كاملاً وبرمجة أكواد وكتابة ... الأسواق سوشيال
-
أغرب قضية نسب.. 6 نساء يتصارعن على مولودوقالت وزارة الصحة عند ظهور القضية في سبتمبر الماضي إن المستشفى يعتذر عن العبء العاطفي والتوتر الذي لحق بالمرضى الأخيرة