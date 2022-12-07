اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بونو
بونو
المغرب

فيديو يشيد بحارس المغرب بونو.. حائط يصد ضربات الجزاء الإسبانية

في مقطع الفيديو، يختفى بونو من على خط مرمى المنتخب المغربي، ويظهر بدلاً منه حائط يصد ضربات الجزاء الإسبانية الثلاث

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نشر حساب على تويتر مقطع فيديو يشيد بأداء الحارس المغربي لكرة القدم، بونو، في التصدي لثلاث ضربات جزاء في مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الإسباني، الثلاثاء، والتي انتهت بتأهل الأول إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخه.

وفي مقطع الفيديو، يختفي بونو من على خط مرمى المنتخب المغربي لحظة تقدم لاعبي إسبانيا لتسديد ضربات الجزاء، ويظهر بدلا منه حائط يصد ضربات الجزاء الإسبانية الثلاث.

وعلى الجانب الإسباني، أضاع سارابيا ضربة جزاء بالقائم، وسولير وبوسكيتس بتصدٍ رائع من بونو.

وعلى الجانب المغربي، سجل عبد الحميد صابيري وزياش وحكيمي.

وحقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الجزاء 3 – 0، عقب نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة جرت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال التي فازت على سويسرا 6-1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟ السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط