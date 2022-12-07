فيديو يشيد بحارس المغرب بونو.. حائط يصد ضربات الجزاء الإسبانية

نشر حساب على تويتر مقطع فيديو يشيد بأداء الحارس المغربي لكرة القدم، بونو، في التصدي لثلاث ضربات جزاء في مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الإسباني، الثلاثاء، والتي انتهت بتأهل الأول إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخه.

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وفي مقطع الفيديو، يختفي بونو من على خط مرمى المنتخب المغربي لحظة تقدم لاعبي إسبانيا لتسديد ضربات الجزاء، ويظهر بدلا منه حائط يصد ضربات الجزاء الإسبانية الثلاث.

وعلى الجانب الإسباني، أضاع سارابيا ضربة جزاء بالقائم، وسولير وبوسكيتس بتصدٍ رائع من بونو.

وعلى الجانب المغربي، سجل عبد الحميد صابيري وزياش وحكيمي.

Bono against Spainpic.twitter.com/Q6Jlh6Ny6Q — Troll Football (@TrollFootball) December 7, 2022

وحقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الجزاء 3 – 0، عقب نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة جرت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال التي فازت على سويسرا 6-1.