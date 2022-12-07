مجلة تايم تختار الرئيس الأوكراني زيلينسكي شخصية العام

اختارت مجلة "تايم" الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022.

وأصبح الرئيس الأوكراني رمزا لمقاومة بلاده في مواجهة الهجوم الروسي منذ فبراير الماضي.

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وكتب رئيس تحرير مجلة "تايم"، إدوارد فيلسنتال: "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن زيلينسكي حفّز العالم بشكل لم نشهده منذ عقود".



زيلينسكي الرئيس الأوكراني

وأبدى زيلينسكي رباطة جأش غير مسبوقة وقاد بلاده باقتدار في مواجهة عملية عسكرية روسية واسعة النطاق.

وسلطت الأزمة الأضواء على الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي كان يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه ممثل سابقا أصبح رئيسا بالصدفة، وأبرزت هدوءه بشكل خاص.

والنجم التلفزيوني السابق، البالغ من العمر 44 عاما، حديث على عالم السياسة، حيث تم انتخابه رئيسا لأوكرانيا في عام 2019.

وبدأت مغامرة زيلينسكي السياسية بما يشبه المزحة مساء 31 ديسمبر 2018 مع الإعلان المتلفز عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

"خادم الشعب" مسلسل عُرض في أوكرانيا للمرة الأولى عام 2015، ولعب فيه زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا آنذاك، دور رجل عادي وصل إلى سدة الرئاسة. وكان قد أدى دور مدرّس تاريخ سليط اللسان يصبح رئيسا بعدما صوّره أحد تلاميذه وهو يتكلّم بحماسة ضد الفساد، ونُشر المقطع على الإنترنت. وحقّق العرض الكوميدي نجاحا كبيرا فيما كانت البلاد تشهد تغييرا عميقا. ومنذ ذلك الوقت، اكتسب زيلينسكي شعبية متزايدة.

وأطاحت ثورة أوكرانية مؤيدة للاتحاد الأوروبي عام 2014 بالزعيم المدعوم من الكرملين، فيكتور يانوكوفيتش، وأتت بفريق سياسي جديد كان عليه أن يواجه صراعا خطيرا في شرق البلاد واقتصادا يتجه نحو الانهيار.

وفاز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية على المرشح بيترو بوروشنكو في الجولة الثانية بأكثر من 70 في المئة من الأصوات.